Mujeres que integran el Secretariado del Pit-Cnt defendieron rechazo al paro de 24 horas

Un poco menos de 1.700 sindicalistas enviaron una carta al presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, solicitándole "respaldo absoluto" para que este 8 de marzo pudieran adherir a un paro de 24 horas. El dirigente les comunicó que eso no sería posible: la convocatoria sería a un paro general parcial a partir de las 16 horas y sin distinguir género, informó El País.

Sin embargo, las mujeres que forman parte del Secretariado Ejecutivo de la central interpretan que la decisión no es una negativa a su propuesta y argumentan que la decisión ya había sido tomada de forma previa a su planteo. "Las compañeras presentaron las firmas un día después de que el Secretariado Ejecutivo y la Mesa Representativa resolvieran que el PIT-CNT acompañaría el paro parcial a partir de la tarde, para que todos los trabajadores puedan ir a la marcha" sobre la avenida 18 de Julio, dijo a El Observador Milagro Pau, responsable de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del Pit-Cnt. Y agregó que, por tanto, "el tema estaba laudado y no se podía modificar".

Pero otras fuentes consultadas destacaron que la propuesta del paro de un día se sometió a discusión. Abigail Puig, una de las cinco mujeres que integran el Secretariado Ejecutivo, el máximo órgano de conducción de la central obrera, explicó cómo son tomadas las resoluciones. "El Secretariado Ejecutivo discute todas las opciones e intenta llegar a una propuesta de consenso, que es presentada a la Mesa Representativa. Cada sindicato va con una postura tomada y puede aprobar, modificar o rechazar lo que planteó el Secretariado", expresó.

Cuando fue discutido qué tipo de paro promovería el Pit-Cnt para el Día Internacional de la Mujer en la Mesa Representativa, la mayoría de los sindicatos estuvieron de acuerdo con la propuesta del Secretariado, sostuvo Puig. Fuecys, que está integrado mayoritariamente por mujeres, propuso que ellas pudieran adherir al paro total, mientras que los hombres tuvieran derecho al paro parcial a partir de las 16 horas. "Todos tenemos una idea de cómo deben ser las cosas. Fuecys está atento a lo que se ha conversado con la Intersocial Feminista y por eso (el paro de 24 horas) nos parecía la mejor opción. Pero otros sindicatos no, y nosotros tenemos que respetarlo", expresó Puig.

Las mujeres que presentaron la carta a Pereira fueron convocadas por integrantes de la comisión de género del Banco República y del Banco de Seguros, nucleadas en la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU). Este gremio rechazó dos veces el pedido de convocar un paro de 24 horas, y por eso pidieron el "respaldo total" del presidente del Pit-Cnt.

Sin embargo, la única forma directa en que los planteos de las trabajadoras podrían haber sido considerados, era si el sindicato al que pertenecen los presentaba en la Mesa Representativa. En este caso eso era imposible, dado que AEBU ya había resuelto no acompañar la idea.

Por otra parte, Pau relativizó el reclamo basándose en la cantidad de trabajadoras que lo firmaron: "Son 1700 y en todo el PIT-CNT somos 150 mil mujeres. No las conocemos, no sabemos quiénes son". Según dijo la dirigente, estas mujeres "nunca se acercaron a la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad", que aborda este tipo de asuntos.

No obstante, Puig dijo que el machismo, en algunos casos, todavía está arraigado en las bases del movimiento sindical: "Hay que entender que todavía hay sindicatos que se rigen por otras lógicas. Hay compañeros que todavía no entienden que son las mujeres las que tienen que dirigir el 8 de marzo". En este sentido, la dirigente contó que muchos hombres que integran el Pit-Cnt no van a ir a la marcha y que se quejan de cuánto se demora el inicio.

Recién en 2018 las mujeres de la central obrera tuvieron "voz y voto", luego de que se acordara en congreso que un tercio del Secretariado Ejecutivo debía ser femenino.