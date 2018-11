Mujica y la idea de Miranda sobre Brasil: "No, mijo. No se rompen relaciones con nadie"

El expresidente de la República, José Mujica, se paró en la acera contraria al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, al considerar qué debe hacer Uruguay si el gobierno del mandatario electo de Brasil, Jair Bolsonaro, deriva en un régimen de “corte nazi-fascista” y fue enfático en afirmar que “no se rompen relaciones con nadie”. En una entrevista con el semanario Búsqueda, Miranda se preguntó si en el caso de que, por ejemplo, se establezcan "campos de concentración, ¿habría que mantener relaciones comerciales y diplomáticas? ¿Había que mantener relaciones con la Alemania nazi?”.

“Lo que hace el gobierno es lo que tiene que hacer. Integra un espacio común y es cauto. Ahora, si mañana esto derivara en un régimen de corte nazi-fascista como fue el período posterior a 1933, yo creo que sí. Ahí hay límites. El interés comercial no puede permitir cualquier cosa”, se respondió a esas preguntas. Mujica, en tanto, no estuvo para nada de acuerdo con esa afirmación. “No, mijo, no se rompen relaciones con nadie. Nosotros hemos hecho negocios con Irán, con Arabia Saudita, estamos desesperados por vender. No tiene nada que ver”, dijo al ser entrevistado esta mañana en Informativo Sarandí.

Para el expresidente “las relaciones comerciales van por otro carril, tienen que ver con el mundo del trabajo”. “Yo nunca acompaño las sanciones de carácter económico que por cualquier razón se le apliquen a un pueblo. Hay que tener un poquito de paciencia. Siempre los presidentes cuando llegan sueñan que van a hacer esto o lo otro. Y después la realidad se encarga de poner sus frenos, sus obstáculos”, afirmó.

Mujica atribuyó la victoria del ultraderechista Bolsonaro a múltiples factores, entre los que destacó “un malestar profundo” producto de una época global “netamente inconformista”. “Hay una tendencia a estar desconformes con los que están en el gobierno”, dijo.

Entre médicos y campaña electoral

Sobre los estudios médicos que se realizará para determinar si se postula o no a la Presidencia, como confirmó al semanario Búsqueda, Mujica dio un paso para atrás y volvió a insistir en que no será candidato. “No cambió nada. Hace rato que tengo esa decisión (de no ser candidato). Los exámenes no me van a dar capacidad juvenil, no me van a sacar años del lomo. Estoy milagrosamente bien para la edad que tengo. Esta maquinita es todo muy complicado”, dijo.

El expresidente reconoció que “una campaña electoral es durísima” y recordó que durante la campaña de Tabaré Vázquez en 2003, terminó en el hospital por acompañar a quien resultó electo presidente.