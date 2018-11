Mujica sobre candidaturas: “No quiero ser un viejo que ande estorbando”

Que seguirá militando pero que pasa la posta. Que este ya no es su mundo pero que quiere aportar a la unidad del Frente Amplio. En un acto del Espacio 609 este sábado el expresidente José Mujica se reafirmó su postura de mantenerse al margen y abrir camino a nuevas generaciones: “No quiero ser un viejo que ande estorbando, quiero ser un viejo útil”.

Por esta razón -y porque su candidatura polariza al país- es que Mujica repitió que no será candidato y, en cambio, se refirió a las candidaturas del Frente Amplio de cara a las elecciones de 2019.

“Hemos tratado de buscar apoyo para una candidatura no sectorizada, por eso fuimos a molestar a Murro, un hombre independiente, capaz. No conseguimos apoyo. Queríamos candidatos independientes para evitar la sectorización del frente", dijo Mujica y agregó: "¿Por qué? Porque la unidad está bastante hackeada en todos los partidos, pero es más grande en el FA".

Luego, se refirió a cada uno de los precandidatos. Sobre Óscar Andrade dijo que tiene una propuesta "proletaria" y "apasionada". A Mario Bergara lo vinculó a la solvencia para lograr un equilibrio económico y financiero y a Daniel Martínez lo asoció con la "pasión por la gestión" y el "entusiasmo juvenil".

Describió a Carolina Cosse, que era militante del MPP pero hasta el momento estaba alejada de la orgánica, como una precandidata "comprometida con el mundo digital y la inteligencia artificial". La mención a Cosse se da en un contexto de incertidumbre sobre el posible apoyo del sector que integra Mujica a su precandidatura, que se espera sea anunciada este domingo tal como informó El Observador el miércoles. Cosse estaba entre el público presente este sábado en Platense Patín Club.

Este jueves el Ejecutivo del MPP se reunió para discutir el informe en el que se recomendaba respaldar la candidatura de Carolina Cosse. El informe se va a elevar al Plenario del sector, integrado por unos 150 dirigentes de todo el país, que se reúne este domingo.

Mujica se refirió también a las razones por las que no se postulará como candidato: "No quisimos poner –puede ser un error o no– un matongo nuestro en esta carrera porque si estábamos luchando por sacar el pescuezo de lo sectario no queríamos incurrir en esto".

"El gran partido no es la interna, el gran partido es octubre", dijo, por último, en referencia a la primera vuelta de las elecciones nacionales. "En ese entonces pondremos nuestros huesos al servicio de la fórmula que elija el FA y haremos todo lo que podamos", agregó.