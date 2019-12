Mujica sobre críticas al feminismo y a Constanza Moreira: "Se me fue la lengua"

El expresidente José Mujica abrió este lunes su audición semanal en M24 con la afirmación de que se le “fue la lengua” y que estuvo “muy mal” con sus declaraciones contra el feminismo y la senadora frenteamplista Constanza Moreira (Casa Grande) realizadas en una entrevista que días atrás concedió al semanario Voces.

Mujica también analizó en su espacio radial los motivos de la derrota electoral del Frente Amplio. El líder del MPP dijo que los dirigentes de la coalición de izquierdas, entre los que se incluyó, tuvieron “una parsimonia excesiva” y que durante la campaña estaban “demasiado confiados, cuasi pachorrientos”.

“Y estoy mal. He estado muy mal. Porque este convencimiento me atormenta. No fue un error del pueblo frentista. Fue una parsimonia excesiva de sus dirigentes. Por lo menos varios dirigentes entre los que me incluyo. Y seguramente en estos días de enorme calentura se me fue la lengua y cegado ofendí a nobles compañeros que en el fondo representan matices importantes, incuestionables, de la composición de nuestra herramienta. Y naturalmente estuve muy mal”, dijo Mujica.

El senador electo dijo en la entrevista con Voces que la agenda de derechos es una "expresión de la estupidez humana" y que el feminismo "es inútil".

“Es bastante inútil el feminismo, porque creo que el machismo es un hecho y que la agenda de la equiparación es inobjetable. Pero la estridencia termina jodiendo la propia causa de la mujer porque crea una antípoda quejosa. Excita lo reaccionario de la propia sociedad, que está ahí. Ahí te salen los Manini y los otros”, dijo en la entrevista publicada este jueves por el semanario Voces.

Mujica dijo en M24 este lunes que debe haber un cambio cultural para superar la brecha de género, pero señaló que a su entender las actitudes radicales “inclinan” el electorado “hacia la derecha”.

“Si por el contrario en lugar de estos caminos voy a un pueblo de campaña en un proceso electoral y allí arranco planteando la libertad del cuerpo, que obviamente es un derecho natural, pero todavía muchísima gente tiene prejuicios, y piensa que estoy socavando a la familia, ¿qué es lo que logro? Que se cierren y que contribuyan a sostener la sociedad patriarcal, y además que se inclinen hacia la derecha. Y le pongo ese discurso que nos atribuye que disolvemos la familia”, dijo el dirigente del MPP.

"O si por el contrario, en forma parecida, comulgo con agresiones que se pueden hacer a alguna religión, sobre todo la religión católica, porque por allí hay una actitud de algún cura conservador que no me gusta, y critico a la Iglesia o le tiro piedras o pinturas, ¿qué logro? Pongo en contra a los devotos del catolicismo que son una parte importante de nuestro pueblo", agregó.

El legislador electo, en su defensa, dijo que promovió como presidentas de la Cámara de Representantes, a Cecilia Bottino y a Ivonne Pasada. Además señaló que en su período de gobierno (2010-2015) promovió y fue aprobada la ley que despenalizó el aborto.

También, en su mensaje de este lunes, Mujica se desdijo sobre las consideraciones que hizo en Voces acerca de la senadora Constanza Moreira, a quien en ese reportaje aludió como “burra”.

“Yo se que se me fue la lengua y ofendí. Y ofendí a compañeras brillantes. A Constanza Moreira, una intelectual brillante de la politología, a la que vaya sea de paso le abrí las puertas para que ingresara a la actividad política y al Senado. Porque la considero muy valiosa e inteligente”, dijo este lunes.

Durante la entrevista con Voces, el líder del MPP había cuestionado a la izquierda que “putea” a los militares y luego, sin mencionarla, se despachó contra la dirigente que en 2010 entró a la Cámara de Senadores por el Espacio 609.

“¿Qué te parece una catedrática de politología? Más burra que eso para hacer política, difícil de encontrar. Y la Universidad queda como el culo”, respondió el expresidente en esa entrevista. “Es politóloga, pero de política nada”, agregó de inmediato.