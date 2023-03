Mujica: "Tenemos que ser más selectivos" con la inversión extranjera

El expresidente José Mujica fue entrevistado por el periodista argentino Oscar González Oro en el programa más reciente del ciclo Posdata. Durante la charla en su chacra de Rincón del Cerro, el exmandatario habló sobre por qué opina que Uruguay tiene que ser "más selectivo" con las inversiones extranjeras que llegan al país.

"Me preocupa esa tendencia que hay a la transnacionalización de todas las cadenas, porque está apareciendo un fenómeno que no lo veíamos, que perdemos soberanía sobre el excedente", dijo Mujica. "Porque una empresa transnacional viene, me coloca supermercado acá, supermercado acá, supermercado acá, o farmacia, pero después la ganancia, la va a llevar a donde le convenga a la empresa y tiene el mundo para mirar. Y yo preciso el tipo que está acá, que tiene una farmacia y que se gana un peso, lo meta acá. Me deja sin asunto a la pequeña burguesía y ¿qué me pasa con la pequeña burguesía? Se me pasa el rentismo", consideró.

"La mitad de la tierra que tenemos nosotros es arrendada, o compra un apartamento y lo arrienda. Precisamos gente que se arriesgue, que corra el riesgo de fundar cosas y vaya para adelante, pero nos lo van acorralando, el tipo no puede poner un boliche porque hay una cadena de supermercados, no puede poner una farmacia porque hay cadenas y así sucesivamente y la ganancia que dan esas cosas se van para afuera porque de repente al dueño de la cadena le conviene invertir en Tanganica", agregó Mujica.

