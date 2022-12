Mundial Qatar 2022: La historia detrás de la canción que conmueve a los hinchas de Argentina

"En Argentina nací

Tierra del Diego y Lionel

De los pibes de Malvinas

Que jamás olvidaré"

Así comienza la letra que los hinchas argentinos no paran de cantar en el Mundial de Qatar 2022 donde este miércoles enfrentan a Croacia (hora 16.00) por las semifinales del certamen.

Este martes, Olé publicó una entrevista con Fernando Romero, catequista de escuela secundaria e hincha de Racing y que fue el encargado de escribir la letra de la canción.

"Yo soy hincha de Racing e ir a la cancha es el pulmón de mi vida. Como muchos saben, esta canción es el gran hit de la hinchada. Mal o bien, todos la conocen o de algún lado la tienen. A partir de esta melodía surgió la idea de hacer una canción que tirara para adelante a los jugadores para que dieran el doble dentro de la cancha y, a su vez, levantara a la gente en la tribuna. Ese fue mi razonamiento a la hora de crearlo”, explicó.

"Recuerdo que estaba en casa, preparando la cena mientras charlaba con mi esposa, que fue la primera que confió en lo que yo estaba empezando a escribir. Mientras cocinaba, escuchaba música y pensaba en cómo bajar esta idea de canción a una letra. Ni bien salió la letra, la canté en televisión y se viralizó al instante", agregó.

Juan Mabromata / AFP

Hinchas argentinos en Doha

La canción ya tiene un tiempo de escrita pero terminó de explotar cuando Lionel Messi le dio una entrevista a Olé y dijo que esa era su canción favorita de la selección: “Cuando nombró la canción en esa nota con el diario previa al Mundial, la emoción se multiplicó por millones y el tema increíblemente explotó”.

El catequista e hincha de Racing dijo que tuvo muchos ofrecimientos para ir a Qatar pero que los desechó porque le daba "vergüenza" que gastaran dinero en él: "Muchas personas me quisieron llevar a Qatar y me lo han ofrecido, pero yo nunca estuve a favor de que se haga una campaña para llevarme a mi. Verdaderamente me da vergüenza que quieran gastar tanta plata en mí. Creo que hay un montón de cosas para encargarse antes como país antes de llevarme a mi a Qatar. Ojalá que eso sea lo que nos ponga a todos en común y hagamos algo por los que más sufren".

El resto de la historia, o de la canción, dice:

"No te lo puedo explicar

Porque no vas a entender

Las finales que perdimos

Cuantos años la lloré

Pero eso se terminó

Porque en el Maracaná

La final con los brazucas

La volvió a ganar papá

Muchachos

Ahora nos volvimos a ilusionar

Quiero ganar la tercera

Quiero ser campeón mundial

Y al Diego

Desde el cielo lo podemos ver

Con Don Diego y La Tota

Alentándolo a Lionel

Muchachos

Ahora nos volvimos a ilusionar

Quiero ganar la tercera

Quiero ser campeón mundial

Y al Diego

Desde el cielo lo podemos ver

Con Don Diego y La Tota

Alentándolo a Lionel, y ser campeones otra vez, y ser campeones otra vez"

La canción original es del grupo argentino La Mosca, quien grabó recientemente un video con el tema:

El tema original se llama Muchachos, esta noche me emborracho y es el primer hit del álbum Tango Latino de 2003 cuando el grupo se llamaba La Mosca.

Un nombre con el mismo tema que en 1928 escribió el gran poeta del tango argentino, Enrique Santos Discépolo, y donde se utiliza la misma melodía del estribillo.

En el Río de la Plata el tema ha sido cantado por numerosas hinchadas. Pero en Uruguay la parcialidad que lo convirtió en un hit de las canchas fue la de Aguada con esta letra:

"Los momentos que viví todo lo que yo dejé

Por seguir al aguatero nadie lo puede entender

Ya no sé cómo explicar que te llevo hasta en la piel

Sos la droga que en las venas me inyectaron al nacer

Se me parte el corazón cada vez que vos perdés

Me pongo de la cabeza y otra vez te vengo a ver

Muchachos traigan vino juega el Aguaté

Que esta banda esté de fiesta, hoy no podemos perder

Muchachos traigan vino juega el Aguaté

Me emborracho bien borracho y el Goes es de la C".