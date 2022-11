Mundial Qatar 2022, Scaloni de cara al debut de Argentina: "No tenemos para nada la obligación de ser campeones del mundo"

El entrenador de la selección de Argentina Lionel Scaloni habló este lunes en conferencia de prensa a un día del debut de su equipo contra Arabia Saudita este martes a la hora 7 en la primera fecha del grupo C del Mundial de Qatar.

"A los sudamericanos hace un tiempo que no se les da el Mundial aunque Argentina llegó a la final de 2014 y la perdió inmerecidamente, no por jugar bien o mal sino por detalles; los detalles harán campeón del mundo a una selección y no tiene por qué ser la que mejor juga ni la favorita, hay muchas selecciones que lo pueden conseguir", comenzó diciendo Scaloni en conferencia de prensa.

"Esto tendría que ser un juego, un deporte, con toda la pasión de los argentinos, con todas las ganas de a los que nos gusta el fútbol, la hinchada, lo que llevamos dentro, pero no deja de ser un deporte, un juego. Somos un grupo de jugadores y cuerpo técnico que vamos a dejar todo para que nos vaya bien, pero después la vida real sigue, esto es un juego", agregó.

Sobre el peso que se sacó de encima el equipo al haber ganado la Copa América 2021 y luego la Finalissima ante Italia, Scaloni reconoció que el grupo liderado por Lionel Messi juega ahora mucho más aliviado: "El equipo sale a jugar mucho más tranquilo, la presión externa de no haber ganado no está. Siempre les decía antes, cuando no habíamos ganado, que mañana sale el sol otra vez y había que jugar tranquilos. Ahora que se consiguió salimos más tranquilos que nunca a la cancha; eso es clave para jugar un Mundial, salir liberados, más allá de matices como el partido inaugural, la carga emotiva es diferente, para poder exprimir el fútbol que llevan dentro".

"El clima es mejor de lo esperado, para el que ha venido no era tan extremo como parecía. Octubre ha sido terrible para los jugadores, varios han llegado con problemas a raíz de los minutos encima y tuvimos que gestionar los minutos en los entrenamientos para que lleguen en las mejores condiciones. En el mes de octubre, cada tres días los jugadores de elite jugaban cosas importantes y fue un mes complicado sobre todo la cabeza de tener un Mundial el noviembre", afirmó el DT argentino.

El probable equipo de Argentina

Si bien Scaloni dijo que el equipo" ya se sabe" y que "ya lo tienen todos", cuando le preguntaron quién iba a ser el sustituto de Giovani Lo Celso, afuera del Mundial por una lesión, dijo que en su lugar "juega (Alexis) Mac Allister o (Alejandro) Papu (Gómez)".

El probable equipo que manejan medios argentinos formará con Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Papu Gómez; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Juan Mabromata / AFP Scaloni y el reparto de chalecos, Papu Gómez

"Es una maravilla verlo jugar", dijo Scaloni sobre Messi cuando le preguntaron por los elogios que recibió el 10 de otros entrenadores, como el español Luis Enrique: "Todos los elogios le quedan cortos".

A Scaloni le preguntaron si el triunfo contundente de Ecuador sobre Qatar y la goleada de Inglaterra sobre Irán daban la pauta de la inferioridad de las selecciones árabes en el torneo, teniendo en cuenta que Argentina debutará ante Arabia Saudita (Nota de redacción: Irán es un país de etnia persa y no árabe).

El entrenador respondió: "Ecuador ganó muy bien, es una selección de un nivel altísimo, cada vez que jugábamos con ellos, es una selección que va a costar enfrentarla. Eso no quiere decir que Qatar no sea una buena selección. Inglaterra es de las potentes, pero no me atrevo a decir que las selecciones árabes estén por debajo, ser favorito o superior hay que demostrarlo, la carga emotiva es diferente, lo importante es sacarlo adelante, tenemos una forma de jugar e intentaremos no cambiarla".

Sobre el recambio por las lesiones de Joaquín Correa y Nicolás González, quienes fueron sustituidos por Ángel Correa y Thiago Almada, Scaloni expresó: "La decisión de los que se fueron, con todo el dolor del mundo, fue porque no daban garantías de poder estar bien el resto de la competición y siempre pensamos en el bien del equipo. Los debutantes lo tomamos de una manera bastante natural, venimos a jugar al fútbol, sacándole dramatismo a la situación porque debutar en el Mundial es lo más lindo que te puede pasar", expresó Scaloni que tendrá 19 debutantes en el Mundial de Qatar.

Por último el DT tiró un mensaje contundente con el que le sacó presión a su equipo: "En una selección siempre tenés una presión por ser entrenador, si los resultados no acompañan es normal que haya debates, pero nunca lo tomé como negativo, siempre supe la dirección que tenemos que tomar. No tenemos para nada la obligación de ser campeones del mundo, venimos a competir, a jugar un Mundial, que todos se alegren de ver una selección competitiva".