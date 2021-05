Muñecas en el río: un crimen del pasado que flota en el presente

Sebastián Panzl es periodista, escritor, un apasionado por la historia del país y dueño de una colección que, con su última entrega, llega a los cuatro títulos publicados.

Después de ¡Tiren, cobardes! Uruguayos en la segunda guerra mundial, Fusilados y verdugos. Historia de la pena de muerte en Uruguay y Cartas desde las trincheras. Los uruguayos en la primera guerra mundial, acaba de publicarse Muñecas en el río. El crimen de la isla del Infante (Planeta, $ 690), una investigación que se mete con un asesinato horroroso, lleno de agujeros negros y que sucedió en la isla del título, un pedazo de tierra que flota en aguas del río Negro y que está muy cerca de la histórica Villa Soriano. Entre montaraces, investigadores hostigados por la prensa, sospechosos dudosos, mucha documentación y más, Muñecas en el río arroja luz a un hecho bastante desconocido de la historia nacional y que tiene ribetes, por momentos, insólitos. Sobre el libro, su proceso de escritura y más, Sebastián respondió algunas preguntas para El Observador.

¿Cuándo y en qué contexto escuchó por primera vez del crimen de la isla del Infante?

La primera vez estaba de viaje, en San Francisco. Recibí el llamado de Alejo Cordero, un funcionario de la Comisión de Patrimonio con el que llevo muchos años en contacto. Me contó que estaba en Villa Soriano apoyando a un grupo de investigadores que buscaban nuevas pistas sobre un viejo crimen. A poco de regresar a Uruguay me reuní con él y me llevó a conocer el pueblo.

En un libro de este tipo, ¿cómo se vinculan el proceso de escritura y de investigación?

Además de revisar archivos, necesité como investigador conocer los escenarios donde sucedieron los hechos. Por eso fui todas las veces que pude a Villa Soriano, pero también conocí la isla del Infante y estuve en el lugar exacto donde se cometieron los crímenes. Además, pasé dos noches acampando en una estancia a orillas del río Negro para intentar captar la esencia del río. Y sus personajes. Escribí durante todo el proceso pero los párrafos valiosos asomaron al final.

¿Por qué cree que había que contar esta historia?

Es, como tantas, una historia de crimen y desgracia. No hay ninguna novedad allí, pero sí creo valiosos los escenarios donde suceden los hechos y los personajes de primera línea de ambos márgenes del Plata que se ocuparon de estos asesinatos que pocos recordaban. También es una oportunidad para retratar la vida de los montaraces que habitaban las islas a comienzos del siglo xx.

¿Qué representa Villa Soriano para usted hoy, después de este libro?

Villa Soriano es mi refugio, el sitio donde encuentro una tranquilidad desconocida. Voy cada vez que puedo. Tengo amigos, un boliche de campaña donde parar y ver los partidos de fútbol uruguayo.

Muñecas en el río no tiene epígrafe, ¿cuál hubiese elegido de tenerlo?

Muñecas en el río tuvo epígrafe: “Puedo interpretar los tachones”, de Buenos Muchachos. Una mañana pensé que esta historia estaba llena de entreveros y de noche (antes de la pandemia) escuché esa frase en vivo en un show de la banda en La Trastienda. Pero luego me pregunté si eso no era demasiado personal y, ante la duda, me decidí por la austeridad.

