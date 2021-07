Murió la cantante Raffaella Carrà a los 78 años

La cantante italiana Raffaella Carrà, conocida por éxitos musicales como Fiesta y Hay que venir al sur, murió este lunes a los 78 años, según anunció la agencia italiana Ansa en base a información de su círculo interno.

"Raffaella nos ha dejado. Se fue a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán por siempre", dijo Sergio Japino, el hombre que fue su pareja durante toda su vida. Carrà murió de una enfermedad con la que convivía desde hace tiempo, pero que no fue especificada por su familia.

"Tenía una fuerza imparable, estuvo en cumbre del star system mundial, tuvo una voluntad férrea que no la abandonó hasta el último minuto, que logró que no se filtrase nada de su sufrimiento. Es el enésimo gesto de amor hacia su público y hacia los que han compartido el afecto, para que su calvario personal no turbase su recuerdo luminoso", comunicó Japino.

Su nombre real era Raffaella Pelloni y había nacido en la ciudad de Bolonia en 1943. Desde el principio de su carrera destacó como cantante y actriz, pero también fue bailarina y se hizo un nombre en la televisión europea al frente de programas de gran éxito en la televisión española e italiana.

Muy querida en su continente, pero también en Lationamérica, donde sus canciones pegadizas se volvieron frecuentes éxitos radiales, Carrà se retiró de los escenarios en 2016.

Carrá en el programa El Hormiguero, en 2011

Noticia en desarrollo