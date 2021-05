Murió Lara Arreguiz: la historia de la joven que esperó en el piso de un hospital argentino para recibir atención

En Argentina, más precisamente en la provincia de Santa Fe, el sistema sanitario está al borde de colapsar debido a las internaciones por covid-19. Eso se ve reflejado en la historia de Lara Arreguiz, una mujer de 22 años que murió en un hospital provincial luego de haber estado sentada en el piso esperando que le brindaran atención médica.

Arreguiz murió el viernes 21 en el hospital J.B. Iturraspe de Santa Fe luego de estar unos días internada en una sala intermedia. Pero para lograr la internación y la atención médica debió pasar por diferentes situaciones, por ejemplo, acostarse en el piso del hospital cuando todavía no recibía la atención necesaria.

Según comentó Alejandro, su padre, a La Nación, Arreguiz comenzó con síntomas el jueves 13. "La llevamos al Hospital Protomédico, ya que en los sanatorios no atienden a pacientes con síntomas de coronavirus. En el (hospital) Protomédico la sentaron en una silla de ruedas como cuatro horas porque no había camas, le hicieron placas y le dieron turno para hisoparla el domingo (16 de mayo). La llevamos de nuevo a casa. Las placas dieron pulmonía bilateral. En solo dos días era impresionante cómo avanzó y le tomó ambos pulmones, por eso se ahogaba", detalló a La Nación.

La familia decidió trasladarla al hospital J.B. Iturraspe pero, al llegar, no recibió atención inmediata debido a que no había personal disponible. En esa espera, se descompensó y decidió acostarse en el suelo mientras esperaba la atención. Una señora que estaba en el hospital le dio su campera para que no sufriera el frío.

“Ahí fue cuando un médico o enfermero que pasó, la levantó y se la llevó a la guardia. Le administraron oxígeno y se calmó. Pero nos dijeron que no había camas, así que estuvo hasta las 21 en la guardia y después la llevaron al Iturraspe antiguo, donde había una cama para ella. Al día siguiente la pasaron a una sala intermedia para controlarle la insulina mediante una bomba de hidratación", contó el padre a La Nación. Arreguiz era diabética e insulinodependiente lo que también hacía que su situación fuese más compleja.

El padre fue el pasado jueves 20 a visitarla y se encontró con que su hija estaba entubada. El viernes a la madrugada le comunicaron que había fallecido.

“La chica tuvo atención. Estuvo en hospital internada. No es que murió sin atención médica. No estoy diciendo que somos perfectos, pero también tengamos en cuenta que el tema de la saturación, la cantidad de trabajo y el agotamiento del personal son hechos importantes. Es a los que tenemos que cuidar y es lo más valioso”, señaló a La Nación el director del hospital, Francisco Villano.

En Santa Fe hay una ocupación casi total de los hospitales públicos de la ciudad. En el último relevamiento había ocupadas 109 de las 112 plazas de terapia intensiva con respirador mientras que en los hospitales privados hay 55 camas ocupadas con respirador sobre un total de 90.