Música, espías, superhéroes y más: opciones para ver en todas las plataformas

La red Avispa

Esta es una historia de espías, terroristas y agentes secretos inflitrados en filas enemigas, pero con una ambientación no muy común para el cine del género: el conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Ambientada en la década de 1990, la película plantea el conflicto entre una organización de residentes cubanos en Miami que trabajan para desestabilizar al gobierno de Fidel Castro, ya sea a través de propaganda como de atentados, y por otro lado la red del título, compuesta por refugiados cubanos que en realidad son agentes infiltrados que buscan desestabilizar y eliminar a los grupos anti-Castro. La película cuenta con un elenco reconocido, que incluye a Penélope Cruz, Gael García Bernal y Edgar Ramírez, así como al argentino Leonardo Sbaraglia y al brasileño Wagner Moura, célebre por su interpretación de Pablo Escobar en la serie Narcos. Disponible en Netflix.

Atleta A

A Larry Nassar lo denunciaron 250 mujeres y niñas, 250 jóvenes que declararon haber sido víctimas de este médico deportivo, que durante tres décadas actuó con la impunidad que le daba ser uno de los entrenadores y doctores principales de los equipos nacionales de gimnasia de Estados Unidos y de una prestigiosa universidad. Entre sus víctimas se cuentan, incluso, gimnastas que han competido en mundiales y juegos olímpicos. Aunque lo hizo desde 1992, en 2015 recién fue despedido y en 2016 se publicó una investigación, a cargo de un equipo de periodistas del diario estadounidense The Indianapolis Star, que es retratada en este documental. Los cuatro periodistas encargados del trabajo que acabaría revelando un escándalo que iba mas allá de Nassar cuentan cómo fue el trabajo que desenmascaró públicamente a este “doctor pedófilo”, como fue llamado por uno de los abogados de sus víctimas, y que reveló las maniobras de ocultamiento de sus abusos que se habían realizado en sus dos lugares de trabajo. El título del documental hace referencia a una de las primeras denunciantes, que aparece en el documental, y que por sus denuncias fue desafectada de la selección nacional de gimnastas estadounidense. Disponible en Netflix.

Doom Patrol

Películas y series de superhéroes hay en abundancia, ya que se han convertido en una de las apuestas más redituables del mundo del entretenimiento durante la última década. Pero los protagonistas de esta historia, los integrantes del equipo que da nombre a la serie, no son exactamente superhéroes. Si, son personas con poderes y habilidades sobrehumanas, pero no necesariamente las usan de forma heroica. Son, más bien, un puñado de antihéroes, cada uno con sus traumas, sus dilemas y pasados tan dolorosos como estrafalarios. Reunidos bajo las órdenes de un científico que ha sido secuestrado, los cinco integrantes de este grupo de marginados se embarcan en una larga aventura que los llevará a descubrirse a sí mismos y a enfrentarse a un delirante villano. Tan extraña como encantadora, tiene una segunda temporada en camino. Disponible en HBO GO.

Country music

Para los amantes de la música country, esta serie documental relata los primeros días de ese estilo musical, de dónde proviene, y se enfoca en las biografías de quienes lo crearon y fueron sus principales íconos. Escrita por Dayton Duncan y Julie Dunfey, Country music cuenta además historias de personas comunes que por distintas razones se vincularon a este estilo y a sus canciones. “Surgió de diversas raíces y brotó muchas ramas. Lo que los une a todos es la forma en que la música conecta historias personales y experiencias elementales con temas universales con los que cada persona puede relacionarse”, asegura Duncan. A lo largo de la serie de Film&Arts queda claro como las viejas películas de vaqueros de Hollywood cambiaron el estilo de los músicos, entre los que destaca a Johnny Cash, Loretta Lynn, Dolly Parton, la familia Carter o Hank Williams, entre otros. Disponible en Flow, NS Now, TCC Vivo y otras plataformas de TV paga.

Run

A los 15 años, Ruby y Billy hicieron un pacto: el día en el que uno le escribiera al otro “run” –corre, en español–, ambos deberían dejar todo, correrían y seguirían una serie de instrucciones específicas para encontrarse en un tren. Darlo todo por otra persona, romper los esquemas preestablecidos, saltar al abismo de la incertidumbre y huir hasta Nueva York con el primer amor de la juventud. A priori, variables que contribuirían a una acaramelada aventura romántica. Aunque, en realidad, no lo es tanto. Porque cuando Billy le manda el mensaje de texto “run”, Rudy ya está en sus treinta y tantos, es madre de dos hijos y está casada. Aun así, decide dejar atrás esa vida monótona y desapasionada que lleva hace unos años y corre hacia el punto pautado con su novio de la adolescencia. A partir de ahí, los rencores, la nostalgia de aquel tiempo pasado que fue mejor, los delirios, los traumas sin resolver de cada uno y una serie de sucesos dramáticos marcan esta comedia cargada de humor negro. La serie, que cuenta con el sello de Phoebe Waller-Bridge como productora ejecutiva, tiene siete capítulos con una duración de unos 30 minutos cada uno. Disponible en HBO GO.

Chicuarotes

El actor Gael García Bernal es una de las caras más importantes del cine mexicano. Hoy su figura es absolutamente internacional, pero en su legajo tiene varias de las películas más importantes del cine reciente de su país, y a pesar de haber dado el salto a Hollywood hace tiempo, no se olvida de su continente. Así, delante de cámaras se lo vio recientemente en Ema, del chileno Pablo Larraín, y también en La red Avispa, de Olivier Assayas, pero el hombre se dio un gusto y en 2019 estrenó su primera película como director en solitario. Se trata de Chicuarotes, una historia que sigue a dos jóvenes que, en busca de un mejor futuro que el que les ofrece su opresivo pueblo natal, deciden emprender el camino de la criminalidad. La película está disponible en Netflix.

Blow the man down

Los hermanos Coen dejaron una huella honda en el cine de los últimos años. Varias de sus películas más icónicas son reverenciadas por una legión de cinéfilos, pero también por los propios cineastas que hoy están en ejercicio. Y es así, bajo esa influencia coeniana, que hoy aparecen debuts como este. En Blow the man down, una película original de Amazon Studios y la opera prima de las directoras Bridget Savage Cole y Danielle Krudy, la esencia de títulos como Fargo está por todos lados; se huele en su humor negro, en sus personajes al borde de la tragedia y la comedia, y queda en evidencia en el retrato particular que hace del pueblo en el que se ubica. Sin embargo, la película es mucho más que eso. En un pueblito pesquero de Maine, dos hermanas que recientemente perdieron a su madre deben hacerse cargo de la pescadería de la familia. Sin embargo, por motivos que no se revelarán acá, ambas cometen un crimen y deberán ocultarlo de sus vecinos y la policía local. Mezcla de thriller criminal con una pizca de feminismo y sororidad, Blow the man down es cautivante y está filmada de manera impecable. Es un comienzo casi perfecto para dos directoras a las que habrá que prestarles atención. En Amazon Prime Video.