Musk ordenó borrar la memoria de las computadoras de trabajadores despedidos de Twitter

Acto seguido, trascendió en portales estadounidenses que el magnate planeaba echar, también, a unos 3.700 empleados, algo que finalmente ocurrió este viernes.

Según consigna el medio argentino Infobae, trabajadores de las oficinas del Reino Unido —que enfrentan una gran incertidumbre sobre si también serán despedidos o no— aseguraron que la información de sus computadores fue “borrada de forma remota” mientras dormían. Se les revocó, además, su acceso a las plataformas de mensajería de Slack y Gmail.

Chris Younie trabajaba para Twitter en el área de entretenimiento. En un tuit, escribió que “esto no parece prometedor”. “No puedo iniciar sesión en los correos electrónicos. Mac no se enciende”, contó.

Well this isn’t looking promising. Can’t log into emails. Mac wont turn on.



But so grateful this is happening at 3am. Really appreciate the thoughtfulness on the timing front guys.



Meanwhile to everyone else at Twitter, you’re the best ❤️ #OneTeam pic.twitter.com/iWyAPeURcm