Nacional castigado en básquetbol; perdió el punto con Aguada y fue multado

Los neutrales de la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) sancionaron a Nacional, este martes, con la pérdida del punto de la segunda semifinal de la Liga Uruguaya ante Aguada y le aplicaron una multa de $ 400 mil por violación al protocolo sanitario. La sanción debe ser avalada por el Consejo Superior el próximo lunes 18 de enero.

Ahora la semifinal de la Liga 2019/2020, pactada al mejor de cinco partidos, está empatada 1-1, después de que los tricolores ganaran el primer juego por 97 a 91.

El segundo partido entre tricolores y aguateros se suspendió el 27 de noviembre porque aparecieron casos de covid-19 en el plantel albo.

La Federación fijó ese partido (también el de Urunday Universitario-Trouville) para el martes 1º de diciembre, pero cuando los equipos estaban en la cancha, se suspendieron por una decisión del gobierno. Nacional había presentado un plantel repleto de juveniles, ya que la mayoría de sus fichas mayores habían contraído el virus o estaban en cuarentena.

En aquella oportunidad, el jugador de Aguada, Leandro García Morales, culpó de esta determinación a los dirigentes de Nacional: "Me sorprende esta decisión, nunca pensamos que podían suspender por arriba de la Federación", dijo a la televisión, y agregó: "Me quedo sin palabras para explicar este papelón. Quedó todo desvirtuado y como a Nacional se le infectó el equipo se terminó la Liga. Todo el teatro de no jugar, jugar, salgo a calentar, me pongo una camiseta con mensaje de gurises que tienen edad para ser mis hijos, son ridiculeces que no pertenecen a nuestro básquetbol. Todos los errores fueron de Nacional. Ahora toca esperar y jugar el partido, seguramente cuando Nacional quiera".

Este martes 5 de enero, la FUBB emitió un comunicado y en la parte resolutiva expresó lo siguiente:

1. Declarar que el Club Nacional de Fútbol (sic), infringió gravemente las normas sanitarias tendientes al desarrollo de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2019/2010, afectando la salud de los integrantes de su propio plantel y de terceros, así como generando daños y perjuicios, tanto deportivos, institucionales, como contractuales.

2.Sancionar al Club Nacional de Fútbol con la la pérdida del punto del partido que debió disputarse, originariamente, el 27 de noviembre de 2020 y sus sucesivas prórrogas, y con la suma de $ 400 mil, a ser descontados de la cuenta corriente de la referida institución. Suspender al señor Wilson Pirez, en toda función de representación del Club ante esta Federación, hasta el 31 de diciembre de 2022.

La reanudación de las semifinales de la Liga Uruguaya todavía no se definió y depende de las medidas que anuncie próximamente el gobierno nacional.

Pírez se desempeñaba en Nacional como oficial de cumplimiento.

En 13 días Nacional recibió dos multas que superan un millón de pesos, dado que el 13 de diciembre el club fue multado con $ 650 mil por el Ministerio de Salud Pública por la violación al protocolo sanitario AUF en el marco de un hecho de indisciplina protagonizado por jugadores y funcionarios del plantel.