Nacional en la final: la experiencia que le falta a Centurión le sobra a Bergessio

Este jueves a la hora 20 en el Centenario, Nacional enfrenta a Wanderers por la final del Torneo Intermedio, partido postergado el año pasado por el positivo de covid-19 de un funcionario de seguridad que concentraba con el plantel tricolor. El aplazamiento del encuentro y la decisión de la comisión directiva de no renovar 10 de los 11 contratos que vencieron el 31 de diciembre (solo prolongó su vínculo Felipe Carballo), disminuyeron las posibilidades del técnico Jorge Giordano para formar el equipo titular. Vale aclarar que el entrenador estuvo de acuerdo con la medida.

Ya no integran el plantel Luis Mejía, Ayrton Cougo, Santiago Rodríguez, Gonzalo Castro, Mathías Suárez, Claudio Yacob, Sebastián Fernández, Rodrigo Amaral, Miguel Jacquet, Agustín González y Paulo Vinicius, quien rescindió.

A esto se suma que hay cuatro futbolistas suspendidos tras el partido contra Peñarol por la última fecha del Intermedio: el golero Sergio Rochet, Gabriel Neves, Pablo García y Santiago Cartagena.

Diego Battiste

La probable integración para el encuentro de este jueves tiene un promedio de edad de 23 años y dos polos bien opuestos en cuanto a experiencia: en el arco estará Guillermo Centurión, 19 años, debutante en un partido oficial de Primera división, y adelante el capitán Gonzalo Bergessio, 36 años, el futbolista de mayor edad hasta que se integre Andrés D'Alessandro (39) quien podrá defender a los tricolores a partir del Apertura 2021.

Giordano aún no confirmó la oncena, pero no va a variar demasiado de la siguiente: Centurión; Armando Méndez, Renzo Orihuela, Mathías Laborda, Agustín Oliveros; Emiliano Martínez, Joaquín Trasante, Felipe Carballo; Alfonso Trezza, Bergessio e Ignacio Lores.

Ocho de los 11 integrantes del equipo vienen de las formativas del club. La zona defensiva es la de mayor inexperiencia, aunque salvo el golero todos tienen rodaje en el primer equipo. A continuación un repaso por cada uno de los puestos.

En el arco

Camilo Dos Santos

Sin Mejía y sin Rochet, Nacional quedó con dos goleros juveniles para este partido: Centurión e Ignacio Suárez, ambos integrantes de la selección sub 20. Centurión es el que tiene más tiempo en el plantel principal. Fue ascendido en 2018 y en enero de 2019, con 17 años, tuvo que entrar en un clásico amistoso. Esteban Conde estaba lesionado y Luis Mejía resultó expulsado a los 25 minutos, tras una pelea con Fabián Estoyanoff. Fue el debut no oficial del juvenil nacido en Young. El partido terminó 2-0 favorable a los aurinegros, con goles de Agustín Canobbio y Gabriel Fernández.

Volvió a jugar en Miami, frente a América de Cali, un amistoso de pretemporada en julio 2019. Ingresó a los 45 minutos por Rochet, partido que se definió en favor de los albos por penales. Su contrato con el club vence a mediados del presente año y frente a Wanderers tendrá la gran posibilidad de demostrar sus condiciones, aunque hace bastante que no juega.

Línea de cuatro

AFP

Armando Méndez (24 años) sufrió un desgarro en el partido final del Apertura, contra Rentistas. Eso le restó posibilidades en el último tramo del año pasado, alternando en ese costado Laborda y Trezza. El club no renovó el préstamo de Mathías Suárez, por lo que se quedó con Méndez -quien cuenta con más opciones de alinear- y el juvenil Lautaro Pertusatti para el lateral.

La zona central será integrada por Laborda (21), que ya tiene encima dos temporadas en Primera y Orihuela (19), ascendido el año pasado. Se conocen desde juveniles, pero no poseen demasiado rodaje en el principal equipo. Giordano también tiene a Guzmán Corujo (24) con mayor recorrido, aunque con inconvenientes físicos que no le permitieron continuidad.

El lateral izquierdo es para el ex Racing Agustín Oliveros (22 años), joven también, pero ya integró el proceso de la selección mayor. Puede jugar de lateral, pero también de zaguero izquierdo como lo hizo en más de una oportunidad.

Mediocampo

D. Battiste

Emiliano Martínez (21) y Joaquín Trasante (21) se afianzaron en el equipo principal con la llegada de Giordano. Disputaron varios partidos de Copa Libertadores y son el prototipo del volante moderno: dinámica, recuperación y buen juego. El primero, además, destaca por su capacidad de organizar el juego.

Junto a ellos Felipe Carballo (24), otro joven futbolista pero con un rendimiento probado, al punto que fue el único que renovó contrato a fin de año. También puede jugar Rafael García (31 años), quien elevaría el promedio de edad y blindaría de carácter ese sector del campo.

Velocidad y gol

Juan Ignacio Roncoroni / Pool / AFP

Adelante, Giordano tiene velocidad por las bandas y presencia en el área. Alfonso Trezza (21) debutó el año pasado y se desempeñó a lo largo de todo el costado derecho, aunque su puesto verdadero es el de puntero. En ocasiones dio una mano de lateral y en otras de volante. Posee desborde, pero debe terminar mejor las jugadas.

En el otro extremo, Ignacio Lores (29), quien llegó en octubre del año pasado, según dijo el técnico pensando en las bajas de diciembre. Es decir que el exjugador de Peñarol tiene la responsabilidad de jugar bien y hacer olvidar al Chory Castro.

El capitán Gonzalo Bergessio es el hombre gol, pero que no marcó en los últimos siete partidos. Su último grito fue el 12 de noviembre contra River Plate, en la cuarta fecha del Intermedio. El planteo táctico que eligió el entrenador para afrontar los partidos de la Copa Libertadores lo dejó en soledad, sin que la pelota le llegara de buena manera.

ERNESTO RYAN / POOL / AFP

Esto provocó inclusive una discusión entre el goleador y el técnico, reconocida públicamente por Giordano: "Tuve una discusión con Bergessio, tengo una relación normal con él y a veces, en determinadas situaciones, se dicen cosas que no se sienten. Sé quien es Bergessio, un excelente profesional. Me recriminó la manera de jugar, pero el tema era otra cosa. Es como si mi mujer me recriminara que llegué tarde a las 2 de la mañana y yo le salga con que el día anterior me hizo esperar dos horas en el supermercado. Valoro que tuvo autocrítica y que varios jugadores recapacitaron y se disculparon", expresó el DT el domingo a Punto Penal que se emite por Canal 10.

Así, con un equipo que mezcla juventud y toques de experiencia, Nacional intentará su tercer título del Intermedio: ya le ganó a Defensor Sporting en 2017 y a Torque en 2018.