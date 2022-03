Nacional: Fuentes, Amoza y Palma al Tribunal de Ética por dichos tras el partido ante Liverpool

El presidente del Club Nacional de Football, José Fuentes, y los directivos Gustavo Amoza y Antonio Palma fueron denunciados y pasaran al Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) denunció a los tres dirigentes tricolores por declaraciones realizadas luego del partido ante Liverpool por la tercera fecha del Torneo Apertura.

Así lo confirmaron a Referí desde la gremial de árbitros como desde los albos, a cuya sede llegó la notificación de la denuncia este miércoles al mediodía. Sale a luz en medio del paro que hay en el fútbol debido a que los jueces no están dispuestos a arbitrar si no se le dan mayores garantías de seguridad y si no se endurecen las penas contra los dirigentes que violan el Código de Ética.

La denuncia se debió a cuestionamientos realizados por los directivos a la conducción arbitral del partido ante Liverpool que se jugó en el Gran Parque Central.

C. Dos Santos

José Fuentes

El encuentro se jugó el domingo 20 de febrero y el juez José Burgos los suspendió debido a las lluvias a los 33 minutos.

El complemento se jugó al día siguiente con el juez Daniel Rodríguez ya que Burgos debió viajar para un compromiso internacional entre semana.

El encuentro tuvo jugadas en la que los tricolores cuestionaron las decisiones arbitrales. Una de ellas fue que Gonzalo Carneiro debió irse expulsado ya que tenía amarilla del domingo y el lunes, antes de completar los 45 minutos, tuvo una dura entrada que pudo costarle la roja.

Además, en el segundo tiempo hubo un gol anulado por fuera de juego a Juan Ignacio Ramírez, en una decisión en la que falló el juez de línea Horacio Ferreiro. El error se notó claramente en la reiteración de TV e hizo que el Gran Parque Central estallara.

Los albos también reclamaron dos jugadas en las que consideraron que hubo penales que no se percibieron.

¿Qué dijeron los directivos?

Tras el partido ante Liverpool, a la salida del Gran Parque Central, los directivos albos manifestaron su malestar por los fallos arbitrales.

"Armás un equipo competitivo y perdés dos puntos de esta forma es imposible, es imposible. No sé si es un tema de garantías, pero es imposible que un línea no pueda ver una cosa azul que la tiene a cinco metros, porque no es que lo esté habilitando allá atrás, lo tiene a cinco metros, adelante de él, y no ve una cosa azul. Es increíble, no sé qué decirles porque estoy re caliente", declaró en conferencia de prensa Amoza sobre el fuera de juego mal cobrado.

Camilo dos Santos

Gustavo Amoza

"Todavía no hablamos porque recién terminó el partido, pero esto no puede quedar así, algo hay que hacer porque es un despojo a siete días del clásico", agregó en referencia al partido ante Peñarol que se jugó a la siguiente fecha. "Sin VAR no se puede jugar el clásico, pero los jueces se tienen que dejar ayudar por el VAR. Lo vuelvo a decir", expresó Amoza, que días antes del partido ante los de Belvedere había sido denunciado por el gremio de los jueces ante el Tribunal de Ética por declaraciones contra el juez Andrés Matonte.

"Le fui a preguntar al línea cómo hizo para no ver una cosa azul a cinco metros, nada más, se enojó... Se enojan, obviamente, se enojan", dijo. "Nacional fue claramente mucho mejor que Liverpool, los 30 minutos de ayer y todo el partido, generamos muchas más chances. Hubo dos goles que hicimos, y te regalo que el penal que capaz lo errábamos", afirmó.

"Soy hincha y estoy caliente, vamos a seguir trabajando para que estas cosas no sucedan, pero yo no agarro la bandera, si yo hubiera agarrado la bandera no lo cobraba", concluyó.

Amoza ya debió concurrir al Tribunal de Ética de la AUF el año pasado por un episodio de supuestas agresiones y amenazas con el entrenador de Wanderers, Daniel Carreño, pero no tuvo sanción.

Su caso fue tratado por los integrantes del tribunal, Eduardo Vescovi, Ismael Blankleder, Anfredo Etchandy y Gervasio Gedanke, sin que se encontraran motivos para que reciba una sanción. El fallo al que accedió Referí señala que “no resultan acreditadas las supuestas agresiones y amenazas del dirigente al DT de Wanderers” y “tampoco surgen los insultos y las amenazas de los audios ni filmación del partido”.

Fuentes, por su parte, tuvo un tono más calmo tras el partido ante Liverpool, pero dejó claramente manifiesto su malestar por los errores de Daniel Rodríguez, Ferreiro, sumando también a Burgos. "Creo que la gente tiene razón para estar alterada", comenzó diciendo en una improvisada conferencia de prensa mientras los hinchas que se retiraban insultaban a los propios dirigentes tricolores.

@Nacional

Fuentes y Palma junto a Diego Zabala

"Ustedes me conocen, así que voy a tratar de mantener la calma y la tranquilidad. Ahora cuando ves un estadio lleno y unanimidad de opiniones. Porque no solo son las de Nacional, porque todos los periodistas estuvieron de acuerdo que hay tres jugadas capitales en un partido, es demasiado. A veces cuesta mucho transmitir tranquilidad si los que tienen que impartir justicia no lo hacen. Pero para colmo, lo hicimos con dos árbitros, si no querés sopa, dos platos. El árbitro de ayer no vio un penal clarísimo que vio todo el mundo. Asumamos que se equivocó. Entonces cambian al árbitro y hoy no ve el terrible planchazo que le pone el jugador Carneiro a Rochet. Era la segunda amarilla y era la roja. Y como si eso fuera poco, después un gol lícito de una jugada absolutamente lícita, solo una persona en todo el estadio ve offside y ese es el línea que anula el gol lícito. Ese gol significa llegar al clásico con dos puntos menos, podíamos tener una ventaja mayor, y son dos puntos que al final del campeonato se van a sentir. Entonces, ahora el argumento es que van a decir que se equivocaron y está bien, yo acepto los errores humanos. Pero cuando dos árbitros en un mismo partido cometen errores tan graves, alguno va a tener que tomar riendas en el asunto, empezar a analizar", aseguró.

Cuando le preguntaron por errores que se arrastran del año pasado, dijo: "Hablo concretamente de este partido que con dos árbitros, los dos tuvieron errores capitales y oh casualidad contra Nacional".

"¿Qué medidas podemos tomar? ¿Una audiencia al Colegio de Árbitros? Va a pasar siempre lo mismo. Cuando a vos te suceden cosas como estas, donde tres fallos fundamentales deciden el resultado de un partido, es muy fuerte. Podemos pedir audiencia y nos van a decir que son errores humanos. Ahora, dos árbitros diferentes en un mismo partido cometen errores tan capitales, es bravo. Es bravo transmitirle tranquilidad a la gente, paz, que es lo que uno quiere. Estamos haciendo acciones para que el clásico sea una fiesta, ahora, ¿cómo queda esta gente? Porque hay que ver eso. El estado de la gente ustedes lo vieron: nos insultan a nosotros y nosotros no podemos hacer nada. Hay cosas que de alguna manera decepcionan y son muy fuertes", agregó.

"Un árbitro está sujeto a error y ustedes no me ven quejándome permanentemente, se pueden equivocar. Ahora, en jugadas tan capitales... En el penal de ayer el juez estaba de frente, no me digas que no lo vio. Ponele que la lluvia no lo dejó ver. El planchazo de Carneiro lo vio todo el estadio, no lo vio el árbitro. Y el offside lo podía cobrar una sola persona en el estadio que es la que tenía el poder y nos quitó un triunfo legítimo. Es mucho. Sinceramente, estoy decepcionado, hasta ahora he tratado de mantener la compostura. Pero cuando llenás un estadio, entiendo la decepción de esta gente que ve jugar a un Nacional distinto en un lindo partido pero que por un error u horror arbitral perdemos así dos puntos", dijo Fuentes.

Camilo dos Santos

Antonio Palma

Por su parte, Palma también fue crítico. “No le falto el respeto a nadie, pero Ferreiro no puede dirigir más. Burgos no puede ser que no cobre un penal en frente de su cara y al otro día se vaya a la Libertadores”, dijo a Tirando Paredes de 1010AM. “Hace años que no vivía algo así”, agregó.