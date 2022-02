Gustavo Amoza fue denunciado nuevamente ante el Tribunal de Ética

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) denunció la semana pasada al tesorero de Nacional Gustavo Amoza ante el Tribunal de Ética que este lunes volvió a apercibir al presidente de Peñarol Ignacio Ruglio por sus dichos en contra del arbitraje realizados en varios pasajes del año pasado.

Amoza realizó declaraciones el lunes 31 de enero de este año en contra de los árbitros que por esa razón accionaron ante los órganos pertinentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

En declaraciones al programa Último al Arco que se emite por Sport 890, Amoza dijo que en la directiva que se iba a llevar a cabo esa misma jornada iba a plantear el tema de los arbitrajes. Nacional había jugado el miércoles 26 de enero contra Peñarol en el Campus de Maldonado y perdió 1-0, pero los tricolores protestaron un penal de Edgar Elizalde sobre Leandro Otormín en el primer tiempo, cuando el partido estaba 0 a 0. El juez de ese partido fue Gustavo Tejera.

“No es que esté en el orden del día, pero obviamente que lo vamos a plantear. Yo lo voy a hacer. “Yo no sé cuántos años hacen que no nos cobran un penal en un clásico y los ha habido", dijo.

El día anterior a sus declaraciones, Peñarol le había ganado a Plaza Colonia la final de la Supercopa Uruguaya, en un encuentro donde los patablanca protestaron un penal de Juan Manuel Ramos sobre Leandro Suhr. El juez de ese partido fue Andrés Matonte.

"Es un negador. Dijo, 'no, no y no'. El VAR ayuda, pero si sos el árbitro y no querés dejar que te ayude el VAR, no sirve para nada. Yo no siento que Nacional esté perdiendo peso en la AUF. Para mí, como dirigente, es cansador estar preocupándose por lo externo cuando hay mil cosas interesantes dentro del fútbol para mejorar y esto no lo mejora; lo único que hace es entreverar y entreverar para que cada uno tome su ganancia en cada ocasión”, manifestó.

También aprovechó para recordar que Matonte había sido el árbitro en el partido entre Peñarol y Montevideo City Torque y calificó dicho arbitraje como "escandaloso". "Yo creo que Matonte tiene un VAR propio, lo que pasó el año pasada con City Torque fue escandaloso", declaró el dirigente de Nacional.

Leonardo Carreño

Matonte fue criticado por Amoza

Posteriormente, en Hombres de Fútbol que se emite por AM 1010, Amoza dijo: "Tenemos mucha preocupación por los arbitrajes. Para mí hubo penales que rompieron los ojos. Hace 25 clásicos que no nos cobran un penal, o sea, hace casi seis años. Y han habido penales para Nacional en varios clásicos".

Ya también volvió a referirse al arbitraje de Matonte en el Peñarol 1-Plaza Colonia 0 de la Supercopa: "Matonte desde un primer momento no quiso cobrar el penal para Plaza. Cuando veía el monitor hacía que no con la cabeza. Quiero que salgan ya los audios del VAR. Si los árbitros no le van a dar bolilla al VAR no sirve para nada".

En enero de 2021, Amoza fue mandado al Tribunal de Ética tras intercambiar palabras con Daniel Carreño, entrenador de Wanderers, en un partido jugado en el Gran Parque Central por el Torneo Clausura de la temporada 2020.

El Tribunal de Ética desestimó en abril esa denuncia.