Los jugadores de City Torque descargaron su bronca y Amoza ironizó tras el triunfo de Peñarol

"Cómo se cagan en el laburo de uno. Si pasaba para el otro lado se suspende el fútbol", escribió en su cuenta de Twitter Santiago Scotto, volante de Montevideo City Torque que este miércoles perdió 2-1 contra Peñarol por la séptima fecha del Torneo Apertura en un partido que tuvo fallos de la terna encabezada por Andrés Matonte que lo perjudicaron ostensiblemente.

Si pasaba para el otro lado se suspende el futbol — Tito (@ScottoTito) June 23, 2021

Matonte anuló dos goles a instancias de los asistentes y no cobró un penal de Carlos Rodríguez sobre Marcelo Allende sobre el final del partido.

"Estamos peleando el título es nuestro sueño y hoy me sentí robado, robado adentro de la cancha, esa jugada la revisaron no sé dónde, la hablaron y (dieron) vuelta para atrás. En la última, al chileno (Marcelo Allende) le pregunté si lo tocaron, me dijo que sí, esa jugada no se da vuelta para atrás. Peñarol con la grandeza que tiene... No sé qué pasó. Es el día que me voy más fastidioso en mi vida deportiva, sentí que nos robaron. No hay nada contra el plantel de Peñarol, pero hoy me voy que me robaron, me robaron, nos robaron a todos", expresó el capitán Álvaro Brun en conferencia de prensa en el Franzini. Fue el único jugador en hablar para los medios. Los dirigentes se llamaron a silencio.

Siga el baile… — JoacoPereyra (@JoacoP03) June 23, 2021

El asesor de City Torque, Pedro Bordaberry se limitó a hacer algunos retuits tras lo acontecido en el Franzini.

Salvó los dos goles mal anulados y el penal no cobrado en la hora, la terna redondeó una tarea perfecta — Lubo Adusto Freire (@LuboAdusto) June 23, 2021

El linea NO levanta la bandera y el juez cobra GOL, protesta peñarol y anulan el gol.. INCREÍBLE — WeboBolso (@WeboBolso) June 23, 2021

Lucas Rodríguez Trezza, por su parte, felicitó irónicamente a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por "implementar" el VAR, dando a entender que el gol anulado a Franco Pizzichillo fue anulado como si se hubiera aplicado el VAR, luego de que el segundo asistente Sebastián Schröeder llamara a Matonte y charlaran largo y tendido sobre la jugada que terminó dando vuelta la convalidación del gol del lateral.

Felicitaciones @AUFOficial por implementar el VAR en el @CampeonatoAUF al fin , ahora si todo más justo .......... 👀 — Lucas (@Lucasrodritre10) June 23, 2021

En el mismo sentido aprovechó para expresarse el tesorero de Nacional, Gustavo Amoza.