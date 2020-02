Nacional: ¿qué fue de los campeones de la Libertadores sub 20?

El equipo de Nacional que conquistó la Copa Libertadores sub 20 de 2018 tuvo una repercusión como pocas veces se vio en un conjunto juvenil uruguayo a nivel de clubes. Los hinchas tricolores, y muchos aficionados del fútbol en general, acompañaron en las tribunas del Centenario y tras la consagración los bolsos memorizaron los nombres de los futbolistas, los que muchas veces fueron pedidos para que tuvieran su lugar en el 11 del plantel principal.

A dos años de la conquista, la primera por parte de un club uruguayo en ese torneo juvenil, los futbolistas de aquel grupo han tenido diferentes destinos: dos ya pasaron al fútbol europeo, otros se consolidaron en la Primera división tricolor y otros suman sus primeros minutos, mientras que algunos ya no siguen en el club o están cedidos.

En aquel plantel de 20 jugadores que dirigía el entrenador Rudy Rodríguez había futbolistas de tres generaciones, 1998, 1999 y 2000.

Tras lograr el título en el verano de 2018, las carreras de los futbolistas fueron tomando distintos caminos.

A los pocos meses, en agosto de ese año, Franco Israel, quien fue el arquero, fue transferido a Juventus de Italia, donde hoy, con 19 años, permanece en el segundo equipo. La operación se cerró por un total US$ 1,8 millones y los albos recibieron US$ 1,3 millones. Fue una transferencia que no fue bien recibida en varios hinchas, quienes se quejaron por el pase de un jugador tan joven al que no vieron debutar en Primera.

Leonardo Carreño

Juan Manuel Sanabria

En tanto, en julio de ese año, Juan Manuel Sanabria, también hizo las valijas y se fue a Atlético de Madrid, con quien tenía un preacuerdo desde 2016 y se esperó a que cumpliera la mayoría de edad para cerrarlo. El volante que días atrás jugó el Preolímpico sub 23 se fue sin jugar ningún minuto en Primera, al igual que Israel.

Luego, hubo futbolistas que ascendieron al plantel principal y hoy se han consolidado en el equipo.

Brian Ocampo, que fue figura en la Libertadores juvenil, debutó en julio de 2018 de la mano del Cacique Medina y fue el primero de los campeones en jugar en Primera.

Por su parte, Santiago Rodríguez, quien no era de los titulares en el equipo de Rudy Rodríguez, debutó en enero de 2019 con Eduardo Domínguez y sigue en el plantel principal, siendo una de las figuras tricolores.

Leonardo Carreño

Santiago Rodríguez

Además, el año pasado varios de los campeones tuvieron sus debuts en Primera cuando Álvaro Gutiérrez tomó la conducción.

Mathías Laborda fue uno de los zagueros suplentes del plantel y terminó jugando las finales del Clausura y del Uruguayo como titular. En la actualidad se perfila para ser uno de los defensas titulares del equipo de Gustavo Munúa.

En tanto, Emiliano Martínez, también debutó en el primer equipo con sus primeros 10 minutos ante Liverpool por el pasado Clausura.

Emiliano Martínez

El volante será uno de los mediocampistas de Munúa y ya compartió amistosos de pretemporada con quien era su compañero en el doble cinco en la Libertadores sub 20, Joaquín Trasante, quien debutó oficialmente el pasado 1° de febrero en la final de la Supercopa y que también forma parte del actual plantel principal.

Aquel equipo campeón tenía entre sus goleadores a Thiago Vecino, quien marcó tres tantos durante el torneo. El delantero fue el jugador de aquel plantel por el que los hinchas albos pidieron para que tuviera su chance en el primer equipo, desde que terminó la Libertadores hasta que Gutiérrez lo hizo debutar en agosto del año pasado.

En 18 presencias en Primera, Vecino marcó tres goles y al igual que Ocampo, Santi Rodríguez, Laborda y Emiliano Martínez, fue uno de los campeones uruguayos 2019.

Thiago Vecino

En al actual plantel también está Alfonso Trezza, uno de los campeones ascendidos por Munúa este año y que tuvo interesantes minutos en los amistosos de pretemporada. En esta temporada esperará su oportunidad para debutar de forma oficial.

También de aquel plantel de 2018 hay futbolistas que jugaron en Tercera, como el delantero Ronaldo Barrios, el lateral Agustín Chopitea y el volante Emiliano Sosa, quienes fueron campeones el año pasado bajo las órdenes de Martín Ligüera.

Los dos primeros siguen en el club y Sosa, de 21 años, fue recientemente cedido a Cerro, donde formará parte del plantel principal.

Además, Nacional prestó a Guillermo May, quien fuera el goleador de la Libertadores sub 20 y que tras un paso por Deportivo de La Coruña regresó al club y ahora pasó a Cerro Largo, donde ya fue suplente por la Copa Libertadores en el partido de ida ante Palestino en Maldonado.

Los que cambiaron de camiseta

De aquel plantel campeón también hubo jugadores que no lograron dar el salto a la Primera división tricolor y buscaron nuevos rumbos.

Agustín Buffa, Santiago Merlo, Nicolás Rodríguez, Leandro Lozano, Lucas Espinosa, Sebastián Paz y Facundo Parada ya no pertenecen al club.

El zaguero Nicolás Rodríguez, quien fue campeón Sudamericano sub 20 con Uruguay en 2017 y llegó a entrenar en Primera a principios de 2019, y que tras un préstamo a Sud América se fue libre a Juventud de Las Piedras.

Nicolás Rodríguez

Leandro Lozano, que era el capitán del equipo y levantó el trofeo de la Libertadores, también quedó libre en 2019 y pasó a Boston River, donde ya jugó en Primera.

El arquero suplente, Agustín Buffa, se fue a Juventud de Las Piedras el año pasado y jugó un partido en Primera.

Santiago Merlo

Otro que no sigue es Facundo Parada, uno de los zagueros campeones, quien jugó el año pasado en Rentistas, en la Segunda división, logrando el ascenso a Primera.

Lucas Espinosa quedó libre días atrás, al igual que Santiago Merlo, quien se fue a Cerro Largo. En tanto, Sebastián Paz, quien llevaba la 10 en la Libertadores, dejó el club y en 2019 jugó en Fénix.

Este sábado en Paraguay comenzará una nueva historia tricolor en la Libertadores sub 20 y los bolsos quieren ver quiénes serán sus figuras en los próximos años.

Los jugadores del plantel campeón en 2018 y su presente:

1 - Franco Israel / Juventus de Italia

2- Mathías Laborda / Plantel principal de Nacional

3- Nicolás Rodríguez / Juventud de Las Piedras

4- Leandro Lozano / Boston River quedó libre en el inicio de 2019

5- Emiliano Martínez / Plantel principal de Nacional

6- Santiago Merlo / Cerro Largo FC, quedó libre de Nacional este año

7- Juan Manuel Sanabria / Atlético de Madrid

8- Joaquín Trasante / Plantel principal de Nacional

9- Thiago Vecino / Plantel principal de Nacional

10- Sebastián Paz / Jugó en Fénix en 2019

11- Guillermo May / Cerro Largo FC, cedido a préstamo

12- Agustín Buffa / Pasó a Juventud y jugó un partido en Primera el año pasado

13- Brian Ocampo / Plantel principal de Nacional

14- Lucas Espinosa / Quedó libre en enero

15- Emiliano Sosa / Fue cedido a Cerro este año

16- Agustín Chopitea / Sigue en la Tercera, entrenó en Primera el año pasado

17- Alfonso Trezza / Plantel principal de Nacional

18- Ronaldo Barrios / Sigue en la Tercera

19- Santiago Rodríguez / Plantel principal de Nacional

20- Facundo Parada / Pasó a Rentistas, donde jugó siete partidos en 2019