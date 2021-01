Nacional empató 0-0 en su visita a Cerro Largo

Nacional empató 0-0 con Cerro Largo por la segunda fecha del Torneo Clausura. El partido se jugó en el Ubilla de Melo, un escenario complicado en el que el tricolor hizo su negocio para traerse un punto.

Nacional lidera la Tabla Anual con 45 puntos. Montevideo City Torque se puso provisionalmente segundo con 39 tras golear este miércoles a Fénix. Cerro Largo igualó a Rentistas con 38 y Peñarol quedó con 37 a la espera de jugar el miércoles próximo ante Defensor Sporting. El bicho colorado se medirá este viernes con Boston River para intentar recortar puntos, algo que no pudo hacer el domingo cuando igualó 1-1 con el tricolor.

Jorge Giordano, el entrenador de Nacional, apostó por tres cambios con respecto al equipo del domingo. Entraron Gabriel Neves, quien cumplió con la sanción del clásico, Joaquín Trasante y Pablo García saliendo Felipe Carballo, lesionado, Alfonso Trezza y Emiliano Villar.

Cerro Largo no pudo contar con Guillermo May, quien está cedido a préstamo de Nacional con una cláusula de no enfrentar a los tricolores

Primer tiempo

Cerro Largo dominó los primeros 45 minutos de juego en el que Nacional no remató una sola vez al arco.

Enzo Borges fue una peligrosa amenaza y generó la primera chance de gol pero llegó muy apretado a definir y remató afuera.

Una de las grandes armas ofensivas del arachán, que venía de golear 3-0 a Danubio en Jardines, es Hugo Dorrego, dueño de una prodigiosa pegada.

De un córner suyo se generó una mala salida de Sergio Rochet y la pelota quedó en el área chica. Martín Ferreira quiso definir pero Guzmán Corujo llegó justo a trabarlo.

Sobre los 40', una buena subida por derecha de Enrique Etcheverry generó la situación de gol más clara. El lateral tiró un centro rasante, Renzo Orihuela se tiró a despejar con la pierna inadecuada y la pelota se fue contra el arco de Rochet quien debió zambullirse hacia atrás para atajarla en dos tiempos. Fue una jugada muy similar a la de la final del Intermedio contra Wanderers en la que Orihuela estuvo a punto de batir a Guillermo Centurión.

Nacional se quedó en las intenciones de Brian Ocampo por derecha y en una buena jugada de Emiliano Martínez por izquierda quien sacó un centro que cruzó el área pero fue oportunamente despejada. También Ángel Cayetano perdió una pelota al borde del área y el tricolor generó una aproximación que Washington Aguerre conjuró a tiempo.

Segundo tiempo

Cerro Largo cargó el área con dos tiros libres notablemente ejecutados por Hugo Dorrego por derecha. A los 51' Emilio Mac Eachen cabeceó absolutamente solo pero se acomodó tanto que terminó cabeceando en forma defectuosa. Luego Cayetano ganó por las alturas pero remató desviado.

Recién a los 55' Nacional remató por primera vez al arco. Fue a través de un centro largo de Gabriel Neves en una pelota quieta. Gonzalo Bergessio ganó las espaldas de la defensa arachana y se tiró en palomita a cabecear. La pelota se fue apenas afuera sobre el parante derecho de Aguerre.

A los 68' tuvo otra chance clara Cerro Largo tras centro pasado de Facundo Rodríguez donde Richard Dorrego llegó a definir en palomita sobre el segundo palo. Agustín Oliveros, en gran esfuerzo logró tocarle antes la pelota y esta se perdió apenas afuera sobre el vertical izquierdo de Rochet.

En la recta final del partido, el local fue cada vez más impreciso en zona de último pase y Nacional, sin echar el resto para ir en procura del triunfo se dedicó a aguantar el cero en su arco. Así, el partido terminó empatado 0 a 0.

La ficha

Cerro Largo: Washington Aguerre, Enrique Etcheverry, Mauro Brasil, Emilio Mac Eachen, Martín Ferreira; Richard Dorrego, Ángel Cayetano, Hamilton Pereira; Hugo Dorrego, Enzo Borges y Facundo Rodríguez. DT: Danielo Núñez

Nacional: Sergio Rochet, Armando Méndez, Guzmán Corujo, Renzo Orihuela, Agustín Oliveros; Joaquín Trasante, Emiliano Martínez, Gabriel Neves; Brian Ocampo, Gonzalo Bergessio y Pablo García. DT: Jorge Giordano

Cambios en Cerro Largo: 79' Sergio Montero x R. Dorrego

Cambios en Nacional: 60' Emiliano Villar x P. García, 76' Alfonso Trezza x A. Méndez y 81' Rafael García x J. Trasante

Cancha: Ubilla de Melo

Juez: Daniel Fedorczuk

Amarillas: 80' A. Oliveros (N), 89' S. Montero (CL)