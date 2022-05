Nahuel Acosta, el delantero de las trenzas que van y vienen

Nahuel Acosta debutó en el primer equipo de Rentistas en la sexta fecha del torneo de Segunda División Profesional de 2019, contra Bella Vista. Entró a los 62' por Gonzalo Rocca y su equipo, dirigido por Alejandro Cappuccio, ganó 2 a 0. A la siguiente práctica entrenó con normalidad, pero al llegar a su casa se empezó a retorcer del dolor. Fue al médico y lo tuvieron que operar de apuro de apendicitis.

Esa intervención lo sacó un mes de las canchas y lo hizo mirar de afuera la campaña del bicho colorado que tras ganarle la final de los playoffs a Villa Española logró un ascenso que le permitió hacer historia. Es que en 2020 el equipo conquistó el Apertura en final ante Nacional y terminó jugando las finales del Uruguayo contra los tricolores tras derrotar en la semifinal a Liverpool.

Leonardo Carreño

Contra Liverpool, semifinal del Uruguayo ganada

Ya en ese 2020, Acosta comenzó a ser una alternativa fija para Cappuccio. Extremo potente, de buen manejo, veloz y encarador sorprendió a todos cuando entró contra Peñarol en el Campeón del Siglo y fue determinante (le cometieron un penal y dio una asistencia) para levantar un 0-2 al equipo de Diego Forlán.

Por entonces jugaba con unas llamativas trenzas blancas. "Me las hace mi madre que fue peluquera. Antes tenía unas negras pero en Primera solo usé las blancas. Son extensiones que me las pongo cuando me crecen las motas. En uno o dos meses vuelven", contó a Referí.

Fotos Diego Battiste

Contra Fénix en el Apertura 2021

Un día apareció en la práctica sin las trenzas. Cappuccio lo miró extrañado y exclamó: "Este es el primo de Nahuel". Además, una vez le pidió que volviera a usarlas cuando Rentistas perdió un partido.

La semana próxima, Acosta cumplirá 23 años. Creció y vive en Verdisol. Es hijo de Gustavo Acosta, que a fines de la década de 1980 jugó en Racing y luego lo hizo en Progreso y Deportivo Anzoátegui de Venezuela. "Jugaba de 10 y terminó de doble 5. No me dice mucho de los partidos, solo me remarca las cosas que hago mal. Eso siempre", dijo Acosta soltando una carcajada. Pero luego reconoció que de esas correcciones se aprende: "Lo bueno lo vas a seguir haciendo, lo que hiciste mal y te corrigen sirve para mejorar".

Camilo dos Santos En Verdisol, el barrio de toda la vida

Con cinco años arrancó a jugar al baby fútbol en Independiente Lezica. Era 9 goleador. Después se fue a probar en varios equipos. Siempre quedaba, pero al poco tiempo dejaba. "Era muy vago y no me gustaba ir a entrenar", reconoció. Pasó por Racing, Liverpool, River Plate y Wanderers pero fue en Rentistas, con 13 años, donde echó raíces.

Cuando estaba en Quinta entrenaba en el cuartel de San Martín y Chimborazo. Un buen día se presentó un moreno alto con un bolcito al hombro. Se probó ese día de doble 5 y le llenó el ojo a todos los presentes. Era Ronald Araujo que tras ser fichado dio enseguida el salto a Primera para jugar como zaguero.

En Cuarta, Danilo Baltierra lo sacó del centro del área y lo convirtió en extremo, posición en la que juega desde su estreno en Primera.

Ya suma 52 partidos en Primera con dos goles. El primero de ellos se lo hizo a Sud América, equipo al que defendió en el segundo semestre de 2021 y donde se fue a buscar más protagonismo, el otro fue a Plaza Colonia, en la 10ª fecha del Apertura jugado la semana pasada en el Suppici.

Camilo dos Santos

En el bar que actualmente atiende su madre

Fue un golazo. Hugo Silveira lo puso en carrera contra el golero rival, Acosta hizo un amague con el que revolcó al golero Nicolás Guirín y después empujó la pelota con sutileza para que esta entrara al arco como pidiendo permiso.

Esa noche le dio una asistencia a Silveira, delantero con el que se entendió muy bien en pocos partidos.

"Necesitábamos mucho ganar y ahora buscaremos otro triunfo contra Boston River", dijo Acosta que admira a Neymar, Lionel Messi, Brian Ocampo y Facundo Torres. Su contrato con Rentistas expira a fin de año: "Después, que venga lo mejor. Ahora queremos sacar a Rentistas del fondo e intentar volver a meterlo en un torneo internacional".