Nández-Boca: del gran romance a los reclamos por la cifras del pase

"Nahitan pidió irse del club y yo siempre dije que no quería que se quedara un jugador que no quisiera jugar". Así de claro fue Daniel Angelici, presidente de Boca, tras ser consultado por Nández, el jugador uruguayo que en julio de este año pasó del xeneise a Cagliari por US$ 20 millones.

Angelici se mostró molesto con el volante que desde Italia días atrás había enviado un mensaje directo a la dirigencia de Boca, según informó el diario argentino Olé. "Ahora estamos con unos temitas, pero siempre estoy agradecido a la gente de Boca. Son unos temitas que escapan a mí y espero se solucionen y tengan un buen gesto, del que tienen que hacerse responsable, así como nosotros lo hacemos adentro de la cancha", comentó el ex Peñarol.

El "temita" del que habla Nández era uno económico que el presidente del club argentino explicó. "Boca puso un número para que él pudiera salir. El representante dijo que tenía ese número, pero cuando viajé y me encontré con la gente de Italia, a ese número no se llegaba", dijo.

Angelici aclaró que lo que Boca pretendía por el uruguayo eran US$ 20 millones brutos y a lo máximo que llegaba Cagliari eran entre US$ 15 millones y US$ 16 millones. "Si queríamos hacer la operación todos teníamos que ceder. Boca no tenía necesidad ni quería venderlo", comentó el dirigente. Y agregó: "El representante tenía un 30% y resignó el 50% de su porcentaje y comisión. El jugador tenía que ceder una parte".

Boca le había adelantado a Nández US$ 600.000 cifra que fue descontada con el 15% del pase, dijo Angelici. "Se habrá olvidado", agregó.

Tras una extensa negociación, Boca Juniors acordó con Cagliari la transferencia del volante uruguayo Nahitan Nández a cambio de US$ 20 millones. A Boca Juniors le ingresarán a sus arcas US$ 14 millones correspondientes al 70% del pase que le compró a Peñarol a mediados de 2017 en US$ 2,9 millones.

Hasta esta disputa entre el jugador y el club, que salió a luz este martes, el futbolista mantenía un vínculo idílico con la institución, de la que se alejó como ídolo el mes pasado.