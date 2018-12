Nández, el único destacado en Boca a pesar de la dura derrota

El uruguayo Nahitan Nández fue el mejor jugador de Boca Juniors, y para algunos del partido, en la finalísima de la Copa Libertadores en la que River Plate se impuso por 3-1 ante su rival de todas las horas en el Santiago Bernabéu.

El volante celeste fue el más destacado en el equipo de Barro Schelotto, por su entrega y también por la asistencia que puso para el gol del 1-0 anotado por Darío Benedetto en el primer tiempo, antes de que “el millonario” lo diera vuelta.

“No aparecieron los que deben aparecer en momentos como estos: Wanchope quedó aislado, sobre todo Pavón no ganó ni un mano a mano, Villa no desniveló, Olaza pateó mal un tiro libre con aroma a 2-0… La voluntad de un enorme Nández y nada más, poco para un equipo con aspiraciones de ganar la final más importante de la historia. Y encima tuvo el golpe de suerte de que no le dieran un penalazo en contra”, dice el diario deportivo Olé.

Por su parte, Clarín dio 8 puntos y dijo que fue “lo mejor de Boca en todo el partido”. “Cortó todo lo de su zona, armó doble cinco a veces con Barrios y metió un par de pelotas interesantes. Estuvo cerca del gol cuando lo bajaron en el borde del área al ir a cortar una mala salida de River. Gran pase en el gol de Benedetto”, señala su juicio. “Nández puso fibra y fútbol cuando su equipo más lo necesitaba. No alcanzó”, se agrega.

En la misma línea se manifiesta la agencia EFE: “Fue uno de los mejores jugadores de Boca. Pudo marcar en el minuto 29 con un remate al que no llegó por poco tras un disparo de Pablo Pérez y fue el protagonista del pase al hueco para que Benedetto se fabricara su gol”.

Los periodistas especializados en Boca Juniors ya se preguntan cómo seguirá el equipo, en el que dan por hecho que habrá cambio de entrenador.

Y también se preguntan por el futuro de Nández. “Aunque le costará, el club debería realizar un esfuerzo para conservar al uruguayo Nahitan Nandez y al colombiano Wilmar Barrios. Por juventud, características y potencial son jugadores necesarios en este plantel”, dijo Marcelo Guerrero, de Clarín.

En tanto, La Nación informó que es muy difícil que el uruguayo siga en el club ya que su intención es irse al fútbol europeo. Y, con lo que jugó ayer, seguro tendrá varios interesados.

Olaza aceptable

El otro uruguayo de Boca Juniros, Lucas Olaza, redondeó una actuación aceptable. “El lateral izquierdo uruguayo se ha afianzado en su puesto en la Libertadores desde que llegó hace unos meses de Talleres de Córdoba. Estuvo rápido e incisivo en muchas jugadas y cortó un pase clave de gol a falta de cuatro minutos para el final”, dijo EFE.

En tanto, Clarín le dio 6 puntos y señaló que estuvo “mejor con la pelota que marcando”. “Le ganaron el lateral varias veces. Salió bien triangulando con Barrios y Pavón pero no se proyectó. No era partido para eso. De buena pegada, no acertó en los tiros libres que remató”.