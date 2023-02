Narcotraficante Betito Suárez redujo su pena por "trabajo y estudio" y se dedicará a atender un supermercado

El narcotraficante Luis "Betito" Suárez redujo su pena por "trabajo y estudio" y por esa razón logró salir antes del penal de Libertad, donde estaba recluido tras haber sido condenado en mayo de 2021 a dos años y cuatro meses de prisión por tráfico ilícito de droga, en la modalidad de comercialización.

Suárez debía permanecer varios meses más preso, pero consiguió –a través de su abogado Sebastián Puppo– reducir la pena por "buena conducta".

Primero estuvo recluido en un módulo del exComcar, pero intentó ahorcarse y alegó malas condiciones de reclusión, por lo que consiguió el traslado al penal de Libertad, donde se le permitió tener una televisión y también radio. "Le daban beneficios por buena conducta", dijo su defensor.

El abogado agregó a Subrayado que el pedido de libertad anticipada fue presentado en setiembre de 2022, pero se aplazó por "trámites" burocráticos.

"Cuando lo evaluaron manifestó que iba a trabajar en un mini mercado que tiene", contó Puppo.

Heber usa la camioneta del Betito

Tal como informó El Observador en febrero de 2022, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, utiliza para trasladarse de manera oficial una camioneta Audi Q5 que fue decomisada al narcotraficante Suárez.

Consultado sobre este tema, el abogado del narcotraficante dijo que la decisión de Heber fue "una suerte de ninguneo" hacia su cliente y un "trofeo de guerra".

"No daba porque además la ley de Estupefacientes permite que el vehículo vaya a remate y ese dinero destinarlo a la rehabilitación por drogas, etcétera (...) Me parece que no da, es como un ninguneo", afirmó, aunque aclaró que no habló de ese tema con su cliente.

"Hay mecanismos que se lo permiten pero desde el punto de vista ético me parece que no da", concluyó Puppo.