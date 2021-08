"Negativo central": la respuesta de Salinas a la OMS ante el pedido de frenar terceras dosis de la vacuna anticovid

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, rechazó este jueves el pedido de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de postergar la administración de una tercera dosis al menos hasta finales de setiembre y en su lugar priorizar la vacunación de los países que solo inmunizaron a una pequeña parte de su población.

Salinas señaló que el gobierno uruguayo mantendrá el plan de vacunación previsto –que incorporará una tercera dosis de refuerzo a partir del 16 de agosto– y aclaró que, aunque respeta al organismo internacional, no seguirá la sugerencia del director general Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"La visión (del gobierno) es negativo central (a la propuesta de la OMS). Nosotros vamos a seguir con nuestro programa, nuestra guía, nuestro asesoramiento y nuestro rumbo", aseguró en rueda de prensa.

El ministro, que se mostró partidario de redistribuir las vacunas que le sobran a Uruguay para colaborar con la campaña, explicó que la intención de la OMS es llegar a un 10% de vacunados en todos los países del mundo. Sin embargo, dijo que la posición del gobierno no cambiará. Hay 47 países en el mundo que vacunaron con una dosis a menos del 10% de su población, en su mayoría de África y Asia, de acuerdo a las cifras del sitio de estadísticas Our world in data. Dentro de esos 47 están dos países americanos: Nicaragua y Haití.

"El presidente de la OMS hace referencia a un tema de llegada al 10% de inmunizados en el mundo. Con todo respeto a la autoridad sanitaria máxima mundial, es una oportunidad para que la OMS redirija o redistribuya, en función de esas necesidades, desde aquellos países que tienen necesidades satisfechas en vacunas –como es el caso de Uruguay– hacia países que lo necesitan y lo estén pidiendo", expresó.

"Nosotros mantenemos nuestro rumbo y vamos por la tercera", reafirmó Salinas.

El martes pasado se abrió la agenda en Uruguay para vacunar con terceras dosis de Pfizer a aquellos vacunados con dos dosis de Sinovac. Además, Uruguay vacunará con terceras dosis a aquellos inmunodeprimidos o trasplantados que hayan recibido dos dosis de Pfizer o Astrazeneca, y terceras y cuartas dosis para aquellos inmunodeprimidos que hayan recibido dos dosis de Sinovac.

"El sistema informático no se ha caído, ha fluido. Queda la información almacenada (y a partir de ahí) es procesada. Es notorio que vamos a terminar con la segunda dosis antes de comenzar con la tercera y (los interesados) van a quedar ordenados por prelación, que tiene que ver con el orden en el que se dieron la segunda dosis. Los primeros que se dieron la segunda dosis son los primeros en recibir la tercera dosis", agregó el ministro.