Negocian reunión bilateral entre Lacalle y Bolsonaro para el 1° de marzo

"Ve y saca a la izquierda de allí”, le dijo Jair Bolsonaro a Juan Sartori hace poco más de un año durante una cena en el Foro Económico de Davos, cuando el empresario todavía era precandidato por el Partido Nacional.

Sartori no pasó las internas, pero quien lo venció, Luis Lacalle Pou, si logró ese pedido que le había hecho el militar retirado brasileño a su correligionario. Y desde entonces, Bolsonaro no ha dejado de dar señales de querer afianzar el relacionamiento entre ambos países a partir de una mayor simpatía ideológica.

La última ocurrió esta semana, cuando Ernesto Talvi confirmó en el programa Así nos va de radio Carve que se reunirá el jueves 13 con el canciller brasileño Ernesto Araújo en el Palacio de Itamaraty a iniciativa del jerarca del país vecino, que lo contactó a través de un amigo en común. La información llegó el mismo día que Lacalle y Talvi se reunieron por separado con Antonio José Ferreira Simões, el embajador de Bolsonaro en Montevideo.

Diego Vila

Según supo El Observador, Talvi viajará el miércoles y retornará el jueves luego de la reunión. Tendrá una instancia de almuerzo al mediodía que según fuentes diplomáticas a cargo de la organización del encuentro durará al menos una hora y media.

El canciller designado viajará solo y si bien su equipo está preparando la agenda de temas, hay varios asuntos que ya se sabe estarán sobre la mesa como la necesidad de flexibilizar el Mercosur, la posibilidad de Uruguay para comenzar a negociar tratados de libre comercio por fuera del bloque, la política de fronteras y un aumento del flujo comercial.

Otro punto, que se gestiona también desde Montevideo, es la posibilidad de que Lacalle Pou y Bolsonaro tengan una reunión bilateral el 1° de marzo, cuando el brasileño participe de la ceremonia de asunción en la Plaza Independencia, algo que ya está confirmado. Las delegaciones internacionales saludarán a Lacalle Pou en el Palacio Estévez.

Aunque han coincidido, y se han hecho gestiones tanto desde Presidencia como de la Cancillería, Bolsonaro nunca aceptó reunirse mano a mano con Vázquez.

Fuentes de la embajada brasileña en Montevideo dijeron a El Observador que Bolsonaro tiene un deseo “claro” de acercarse a Uruguay y trabajar para abrir el Mercosur.

Aflojar el corset

Lacalle Pou quiere aprovechar la pequeñez territorial de Uruguay para pedirle a Brasil y Argentina, los gigantes vecinos, que le permitan negociar por fuera del bloque sudamericano. Así lo estableció este viernes en la inauguración del America Business Forum en el Centro de Convenciones de Punta del Este cuando dijo que a Uruguay debían soltarle “un poco el corset” porque necesita moverse “más ágilmente en los mercados”.

Para conseguir este objetivo, Lacalle Pou tiene previsto retomar la “vía” trazada por Bolsonaro y el expresidente argentino Mauricio Macri, quienes en enero de 2019 anunciaron que buscarían “flexibilizar” y “modernizar” el Mercosur tras una reunión bilateral en Brasilia.

El nuevo gobierno uruguayo también tiene entre sus intenciones firmar nuevos tratados de libre comercio (TLC), por lo que Talvi buscará sintonizar con las posiciones aperturistas de Araújo para poder hacerlo por fuera del Mercosur.

Camilo dos Santos

A principios de enero, en una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, Lacalle Pou planteó su voluntad de “estudiar la posibilidad de avanzar” en un TLC con el país norteamericano, ya sea de manera bilateral o mediante el Mercosur como bloque. En noviembre, el ministro de Economía brasileño Paulo Guedes, un ultraliberal, anunció que estaba negociando un TLC con China, algo que luego fue matizado desde el entorno de Bolsonaro luego que Argentina encendiera sus alertas.

Si Lacalle Pou y Talvi quieren, pueden valerse de un documento elaborado por el gobierno de Tabaré Vázquez que concluye que Uruguay puede negociar por fuera del Mercosur.

El estudio jurídico fue realizado en 2017 luego que China planteara una propuesta y señala de forma categórica que la resolución 32/00, cuya extendida interpretación es que los países tienen prohibido negociar por fuera del bloque regional, es una decisión “meramente declarativa” que Uruguay está amparado jurídicamente para eludir sin perjuicios legales.

El texto explica que la resolución no entró en vigor porque no fue incorporada al ordenamiento jurídico, aunque todos los gobiernos lo omitieron como un gesto político hacia sus socios.

Reimpulsar comercio bilateral

Brasil ha sido un tradicional mercado de destino de las exportaciones de Uruguay. El país vecino es el segundo socio comercial después de China, la mayor economía dentro del Mercosur, y la novena economía mundial.

Un informe de la cancillería elaborado previo al encuentro de la próxima semana señala que las exportaciones de Uruguay a Brasil en 2019 fueron por US$ 1.029.567.883, una cifra menor a las de 2018 que ascendieron a US$ 1.160.165.962.

El principal producto exportado fue la malta de cebada (US$ 155 millones), seguido por la venta de vehículos (US$ 93 millones) cuyo ascenso es “relevante” y leche en polvo (US$ 78 millones). Esta última se encuentra “muy lejos” de las cifras de 2016 cuando alcanzó los US$ 223 millones.

SERGIO LIMA / AFP

El documento, al que accedió El Observador, agrega que hubo una “notoria” disminución en las exportaciones de botellas y frascos que pasaron a la mitad el año pasado (US$ 42,7 millones) y destaca que prácticamente se cuadruplicó la venta de trigo (US$ 32,6 millones).

Por su parte, a la cancillería le “preocupa” la situación del arroz que no se encuentra ya entre los 10 principales productos de exportación hacia Brasil y donde Paraguay ha ganado mucho mercado. En 2016 las exportaciones de este producto eran US$ 96,7 millones y pasaron a estar por debajo de los US$ 26 millones.

En el 2019 la baja de las exportaciones fue acompañada por una “drástica disminución” de las importaciones de Uruguay desde Brasil, dice el informe oficial.

Las importaciones pasaron de US$ 3.007.607.510 en el 2018 a US$ 2.244.619.478 en el 2019, marcando una de las cifras más bajas en los últimos seis años.

La incidencia de la importación de petróleo es clave con US$ 682 millones, el 30% del total. Otros rubros importantes son la carne de cerdo con US$ 81 millones y la yerba mate con casi US$ 80 millones.

Las cifras también muestran un aumento “importante” en la compra de carne vacuna, debido a la demanda de China y de alta calidad de la Unión Europea que ha hecho que Uruguay se quede por momentos sin el producto e importe desde Paraguay y Brasil fundamentalmente. Fueron más de US$ 80 millones el último año.