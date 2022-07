Netflix: últimos días para ver una de las series más queridas de la plataforma

Por derechos o para hacer lugar a sus propias producciones, Netflix renueva su catálogo constantemente y eso implica que varios contenidos dejan de estar a disposición. En este caso, es el turno de una de las series animadas de ciencia ficción más queridas y populares de la plataforma.

Se trata de Rick & Morty, la serie animada para adultos que trata las aventuras del genio de la ciencia Rick Sánchez y su nieto, Morty, a través del universo: con ácidos diálogos y divertidas referencias a la cultura pop y al mundo de la ciencia ficción, esta serie encontró rápidamente un lugar entre los aficionados del género.

Rick & Morty podrá verse solamente en HBO desde agosto

Sin embargo, Netflix Latinoamérica retirará la exitosa serie de cinco temporadas -aunque la plataforma de streaming sólo tiene disponible las primeras cuatro- el próximo 12 de agosto.

Junto a la salida de Rick & Morty Netflix también eliminará de su oferta clásicas y populares producciones como la saga completa de Star Trek, la película ganadora del Oscar Call Me By Your Name, Las Torres Gemelas, Astro Boy o el filme de Jim Carrey Sí señor.

¿Donde ver Rick & Morty? Pese a que Netflix quitará el próximo 12 de agosto a Rick & Morty de su catálogo, la popular serie animada que ha conquistado audiencias a lo largo del mundo, generando un amplio club de fans, estará disponible con sus cinco temporadas en HBO Max, uno de los principales competidores de Netflix. Esto se debe a que Rick & Morty es una producción de Warner Bros. y es HBO la plataforma que tiene estos derechos.

Netflix anunció este mes que perdió 970.000 abonados entre el primer y el segundo trimestre del año, una tendencia que, en términos globales y debido en parte a una competencia cada vez más intensa en el rubro con el surgimiento de múltiples plataformas, se ha ido manifestando en los últimos meses.

Además puso a prueba en Latinoamérica un plan de cobro de tarifas adicionales a los usuarios que inicien sesión fuera del hogar. La medida está a prueba en Argentina, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Con información de El Cronista