Ni ancho ni ajeno

Por Gabriela Castro Fontoura (*), especial para El Observador

Por algo cuando estudiaba economía me gustaba siempre más la micro que la macro. Esa toma de decisiones cotidianas y pequeñas que en el agregado marcan el rumbo del mundo no deja de fascinarme.

En estos 14 meses, a pesar de que los titulares se los llevaba, lógicamente, la pandemia, el mundo de los negocios siguió girando y logramos ser puente entre varias empresas británicas, neozelandesas e irlandesas, y contrapartes uruguayas.

Distribuidores, importadores, representantes, científicos, productores, académicos, periodistas y especialistas uruguayos del sector agro han estado ahí cuando les hemos presentado tecnologías, soluciones, productos, servicios, instancias y hasta voces nuevas. Cada uno tomó, por un instante, esa micro decisión de abrirse al mundo.

Desde un evento virtual con expertos de Nueva Zelanda hasta tecnología para siembra intensiva de maíz irlandesa, pasando por los más avanzados productos británicos en nutrición de rumiantes en feedlots, de todo nos ha tocado este último año.

No es el negocio puntual lo que me maravilla sino el observar cómo cada tomador de decisiones en cada empresa actúa cuando se les presenta una oportunidad con el resto del mundo. Algunos inmediatamente sienten curiosidad, preguntan, llaman, investigan, quieren saber. Otros parecen más reacios si el tema no los apremia.

Para los primeros, las oportunidades de conocer gente, tecnologías, lugares, soluciones, idiosincrasias y pensamientos de otros lares son infinitas. Nutren y empujan empresas que, por más locales que sean, tienen una mirada y experiencia global que las destaca y les abre caminos que tal vez nunca imaginaron.

Algunos ya venimos programados de fábrica para mirar y pensar global. A veces se aprende, y las experiencias nos curten. La inserción internacional del país, la apertura comercial, es un ida y vuelta constante que no puede depender de algunos organismos, ministerios y decretos. Si hacia allí es el rumbo, y parece que ahora está claro que por ahí vamos, la responsabilidad de mirar hacia afuera es de todos. No solo de comprar y vender, sino de estar atentos, observar, absorber.

Si hacemos el esfuerzo como país de trabajar para seguirnos abriendo al mundo, hagámoslo también a nivel personal y empresarial.

El sector agro nacional, con amplia experiencia internacional, puede una vez más liderar en esto. Tendiendo puentes y transitando los que nos tienden. Hablando, pero sobre todo escuchando. Aprovechemos las redes sociales, las videoconferencias, los traductores automáticos.

Hacer negocios con el mundo implica dejar la seguridad de mi parcela y sentir curiosidad por el quehacer de otros. Es recordar que todo lo que va vuelve, que el mundo es más chico de lo que nos enseñaron, que todos de alguna forma estamos conectados, y que la imagen del país la construimos entre todos, con las decisiones y acciones cotidianas que hacen que las cosas pasen.

Que el mundo no sea ni tan ancho ni tan ajeno depende de esas micro decisiones que tomamos. Desde un mail que contestamos, un dato que pedimos, una charla a la que nos sumamos, ese folleto que tradujimos, ese contacto que generamos. Todo lo que hagamos con el resto del mundo cuenta.

Si esos TLCs van a venir, que nos encuentren preparados.

(*) Directora de www.sunnyskysolutions.com / Twitter: @uklatinamerica