Nicolás De La Cruz brindó su versión sobre su ausencia en la triple fecha de setiembre

Nicolás De La Cruz es otro de los futbolistas seleccionados que comienza a entrenar este martes en el Complejo Celeste. El volante de River Plate llegó el lunes por la noche al puerto de Montevideo desde Buenos Aires y brindó su versión sobre su ausencia en la triple fecha anterior.

De La Cruz fue reservado por Óscar Tabárez para los partidos contra Perú, Bolivia y Ecuador, en setiembre, pero quedó afuera de la convocatoria porque la sanidad de River informó que tenía una fatiga muscular en el psoas.

Alejandro Pagni / AFP

La lesión del volante de River

Sin embargo, el futbolista participó del partido que su equipo jugó el 5 de setiembre contra Independiente, el mismo día que los celestes enfrentaron a Bolivia. Cuatro días después Uruguay jugó contra Ecuador y se especuló que podía ser convocado, pero el técnico celeste lo negó.

En la previa del partido contra los bolivianos, Tabárez dijo que le había sorprendido la presencia de De La Cruz en River:

"Hemos conformado un plantel, trabajamos, nos entendimos muy bien y estamos en condiciones de afrontar el partido con Ecuador. De La Cruz es un jugador importante, ha dado la talla, pero yo no creo en los salvadores, no vamos a salirnos de lo que estábamos pensando porque la idea que teníamos es que estaba inhabilitado para jugar, a mí me sorprendió un poquito que jugara hoy", señaló en conferencia de prensa.

CARL DE SOUZA / AFP

La pegada de De La Cruz

Este lunes, a su llegada a Montevideo, el futbolista manifestó: "Las cosas siempre estuvieron claras entre el cuerpo médico de River y el de la selección, siempre hubo buen diálogo, sabían que yo podía estar pronto, pero suponían que si, que no. Por suerte la evolución fue buena".

Agregó que "salió una versión que podía ser convocado y la idea nunca fue esa, porque cuando se manifestó mi lesión hablaron entre los cuerpos técnicos y quedaron en que no me iban a convocar; a mi me sorprendió, respetando los tiempos y el diálogo fluido".

Dijo que "la ilusión de estar en la selección siempre está, yo le decía al médico, 'avisale a la selección que quiero ir'".

Alejandro Pagni / AFP

Festejo en el clásico del domingo

Señaló que en los próximos tres partidos Uruguay tiene que hacer valer los siete puntos que consiguió en la anterior triple fecha y valoró la renovación que hay en la selección: "Me pone contento porque hay una renovación en el plantel que demostró que está a la altura, que puede hacerlo, potencia todo; yo también soy nuevo y que los grandes nos arropen se hace más fácil. Y siempre que nos ponemos la camiseta de la selección tratamos de aportar desde donde nos toque".

El domingo, De La Cruz participó del clásico argentino con victoria de River por 2-1 ante Boca y fue uno de los jugadores destacados. Desde aquel encuentro contra Independiente el 5 de setiembre, el volante disputó cinco partidos casi completos; solo en uno fue reemplazado a los 87 minutos.