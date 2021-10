Darwin Núñez contó lo que Ronald Araújo le decía al oído durante el partido de Champions

Darwin Núñez llegó este lunes a Uruguay para integrarse al plantel de la selección, que el jueves a la hora 20 enfrenta a Colombia en el Gran Parque Central por las Eliminatorias Catar 2022. Tras recuperarse de la lesión en la rodilla que lo dejó afuera de la Copa América, el delantero de Benfica volvió a jugar en su equipo y lo hizo en gran forma.

El miércoles 29 de setiembre Benfica le ganó 3-0 a Barcelona por la Liga de Campeones con dos goles de Núñez, quien enfrentó en ese partido a Ronald Araújo.

"Fue muy lindo, Araújo trataba de hablarme en la oreja y yo me reía. Es lindo somos dos jóvenes representando a Uruguay, con futuro y a él lo veo muy bien", dijo Núñez y agregó detalles: "Cuando me la pasaban me decía jugá fácil, yo lo miraba y me reía".

Patricia De Melo Moreira / AFP

Núñez y Araújo durante el partido

Sobre su compañero en la selección, el delantero añadió: "Ronald está grande, pero yo voy y lo choco, no pasa nada. Es un jugador muy rápido para ser central, está pasando por un buen momento y me pone contento por él".

Núñez jugó por última vez en la selección el 17 de noviembre contra Brasil. Un partido antes marcó un gol en la victoria 3-0 de Uruguay frente a Colombia en Barranquilla: "Estoy feliz de volver a la selección, no fui a la Copa América por una lesión, seguro me tocará en otro momento y ahora quiero disfrutar y reencontrarme con mis compañeros. Somo muchos jóvenes, Facundo, Agustín, jugadores nuevos, tenemos que seguir sumando experiencia de los grandes y adaptarnos a la selección".

AFP

Entrenamiento de la selección

En el mismo vuelo también llegó desde Turquía el golero Fernando Muslera, mientras que el lunes por la noche lo hicieron Nicolás De La Cruz desde Argentina y Fernando Gorriarán desde México.

Para este martes por la tarde se espera el arribo de José María Giménez, Luis Suárez, Lucas Torreira, Matías Viña y Federico Valverde.

La selección practica este martes a la hora 15:30 en el Complejo Celeste.

El lunes fue el primer día de entrenamiento con los jugadores de los clubes locales Sergio Rochet (Nacional), Giovanni González, Agustín Álvarez Martínez y Facundo Torres (Peñarol) más los que llegaron entre domingo y lunes por la mañana: Diego Godín, Nahitan Nández, Gastón Pereiro, Martín Cáceres (los cuatro de Cagliari), Edinson Cavani (Manchester United), Sebastián Coates (Sporting Lisboa), Martín Campaña (Al Batin de Arabia Saudita), Matías Vecino (Inter de Milan), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) y Rodrigo Bentancur (Juventus).