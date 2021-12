Nicolás Lodeiro es la aspiración de la nueva directiva de Nacional tras el gran triunfo electoral

La comisión directiva que dirigió a Nacional durante los últimos tres años recibió un gran respaldo de los socios en las elecciones de este sábado. El contundente resultado en las urnas (9-2-0) confirmó el apoyo a la gestión que encabezó José Decurnex y esto fue reconocido por José Fuentes, el nuevo presidente del club.

"El verdadero ganador es José Decurnex, porque los socios reconocieron su excelente trabajo y valoraron el trabajo que se hizo. Eso nos llena de satisfacción", dijo Fuentes apenas conoció el resultado de la elección, de la que participaron 9.047 socios, el 34,8% de los habilitados.

Nueve de los 11 integrantes de la comisión directiva para el período 2022-2024 también la integraron en el trienio anterior. Excepto Bari Monzeglio y Ariel Martínez (quien ingresó por la lista 12) que se integran ahora, los demás trabajaron con Decurnex, inclusive Raúl Giuria que había ingresado por la oposición y volvió a hacerlo este sábado.

Camilo Dos Santos

Fuentes y Balbi, presidente y vice de Nacional

La nueva directiva tricolor se integra de la siguiente manera: José Fuentes (presidente), Alejandro Balbi (vicepresidente), Gonzalo Lucas, José López Rubio, Antonio Palma, Pablo Durán, Gustavo Amoza, Alejandro Orellano, Bari Monzeglio, Raúl Giuria y Ariel Martínez.

No obtuvo lugares en la directiva la lista 1405 que encabezó Daniel Majic.

Con el triunfo de Fuentes se confirmó que Pablo Repetto será el entrenador del plantel principal reemplazando a Martín Ligüera. Con este anuncio, el club adelantó varios pasos pensando en el futuro, ya que la próxima semana el entrenador se podrá reunir con el área deportiva que integran Sebastián Taramasco y Fernando Curutchet para definir la pretemporada, los juveniles que serán ascendidos, los contratos a renovar y los refuerzos. Se ahorran así varios días de negociaciones e incertidumbre.

Camilo Dos Santos

El abrazo de Fuentes con Tatiana Villaverde, integrante de su lista

El dirigente Pablo Durán, quien continuará integrando la comisión directiva, manifestó cuáles son las condiciones de Repetto que llevaron a que sea el técnico elegido: "Tiene logros internacionales, personalidad, una carrera internacional muy buena y tiene espalda. Necesitamos un técnico que tenga manejo de plantel y que nos guie con personalidad. Todo lo que me llegó de él son cosas positivas. Y destaco las ganas, porque lo llamamos y enseguida dijo que si; eso es un plus".

Junto a Repetto trabajarán Óscar Quagliata como ayudante, el chileno Marcelo Cabezas como preparador físico y Joaquín Casales como analista. A ellos se le sumará un preparador físico institucional.

Con el cuerpo técnico ya definido, una de las aspiraciones de la nueva directiva es la contratación de Nicolás Lodeiro. Según se informó a Referí, Fuentes ya inició gestiones con el representante del jugador para hacerle saber el deseo del club de contar con él para la temporada 2022.

Lodeiro, de 32 años, se formó en las divisiones juveniles del club y debutó en Primera división en 2007; en la temporada 2008/2009 se coronó campeón uruguayo. Luego pasó por Ajax, Botafogo, Corinthians, Boca Juniors y desde 2016 se encuentra en Seattle Sounders de Estados Unidos.

Nicolás Lodeiro

Al mismo tiempo, ya comenzaron gestiones para renovar el contrato de Brian Ocampo, que vence el 31 de diciembre. La continuidad de la misma línea política en Nacional permite también que no se interrumpan las negociaciones que había comenzado Decurnex. El presidente saliente informó este sábado que el club le presentó una propuesta para renovar y que esperan la respuesta. Se calcula que la semana que viene este tema quedará resuelto.

Los dirigentes también le hicieron una oferta económica a Gonzalo Bergessio para renovar su vinculación y esperan la respuesta. El delantero se encuentra de vacaciones con su familia.

El Gran Parque Central

Otro aspecto que va a encarar la directiva es la terminación de las obras del Gran Parque Central. Los dirigentes definieron un plan maestro con una erogación de entre US$ 3 y US$ 4 millones.

Cuando asumió la directiva de Decurnex se encontró con dos problemas graves en el estadio: la deuda con los proveedores y el atraso en la entrega de palcos.

El club negoció un plan de pago con los proveedores que cumplió a rajatabla y le pidieron apoyo a los palquistas.

Diego Battiste

Gran Parque Central

En tres años de gestión Nacional invirtió US$ 8.100.000 en el Parque: US$ 5,6 millones los puso el club y US$ 2,5 millones los palquistas, de los que se destinaron US$ 3,5 millones a obras y el resto a cancelar deudas.

"Nosotros entramos a un club complicadísimo, que tenía 0 peso en caja y debía pagar US$ 800 mil en 10 días. Esperábamos un problema financiero, pero no tan grande. Pero además, también había un caos administrativo porque tuvimos que jugar un clásico en enero y la mayoría de los jugadores no tenían ficha médica", recordó el directivo Gustavo Amoza, quien reconoció que el triunfo del oficialismo fue "un justo reconocimiento a la gestión de Decurnex y ojalá que Nacional vuelva a tener un presidente como él", señaló.

Los socios apostaron a la continuidad de una línea política que cambió la vida del club y además ganaron varios días en el armado del nuevo Nacional para la temporada que viene.