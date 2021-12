¿Quién es Pablo Repetto?, el técnico elegido por el nuevo presidente de Nacional

Pablo Repetto es el entrenador elegido por José Fuentes para hacerse cargo del plantel principal de Nacional después de la negativa de Álvaro Gutiérrez. El técnico se encuentra en el exterior y llegará entre martes y miércoles a Montevideo para reunirse con los dirigentes y el área deportiva.

Repetto tiene 47 años, jugó al fútbol en Fénix e inició su carrera como técnico en 2002 en el mismo club.

Repetto ascendió a Fénix a Primera

Luego dirigió a Cerro, Blooming, Defensor Sporting y emigró en 2012 para continuar su carrera en el exterior. Realizó una gran campaña en Independiente del Valle, luego siguió en Olimpia de Paraguay, Baniyas de Emiratos y Liga de Quito.

La lesión que cambió la historia

Entre 1995 y 2000 defendió la camiseta de Fénix jugando de lateral, hasta que una tarde contra Salus sufrió una lesión que marcaría su futuro.

“Una lesión que me termina de sacar de las canchas, por encima de que en mi carrera como futbolista no tenía mucho futuro. Fractura de tibia y peroné. Fue en un partido Fénix-Salus que ganábamos 3 a 0 y ocurrió en los últimos minutos de manera tonta. Saqué un lateral y recuerdo que en una pelota dividida se me tiran con los dos pies, no de mala intención, y le pegué a la pelota cuando lo podía haber evitado. Fui ingenuo, ganando 3 a 0 no tenía que haber ido por esa pelota”, contó en una entrevista con Referí.

Los comienzos, en Fénix

Por aquellos tiempos Repetto estudiaba en la Facultad de Economía y decidió que era tiempo de realizar el curso de entrenador para seguir vinculado al fútbol.

A los 26 años, Jorge Chijane, presidente de Fénix, le ofreció dirigir a la sub 17. En la temporada 2006/2007 logró el ascenso con el primer equipo de Capurro.

Después de un pasaje por Cerro, Repetto pegó el primer salto al exterior. En febrero de 2009 asumió la conducción de Blooming de Bolivia. El campeonato boliviano ya había comenzado y asumiría luego de haberse disputado la segunda fecha. Fueron cinco meses de trabajo.

Entre 2010 y 2011 dirigió a Defensor Sporting y bajo su conducción los violetas salieron campeones del Apertura y terminaron segundos en el Clausura. En la definición del Uruguayo perdieron la semifinal con Nacional. La campaña le permitió extender el vínculo con el club del Parque Rodó.

El salto a Ecuador

Al poco tiempo, ya en el año 2012, apareció en su destino un club muy poco conocido en el ambiente: Independiente José Terán, que años después cambió su nombre por Independiente del Valle.

Logró resultados históricos como la eliminación de River argentino, o ganar en La Bombonera, que no estaba en los planes de nadie.

Repetto en Independiente del Valle

Fueron tres años de trabajo en el equipo ecuatoriano y luego se fue a Emiratos Árabes, una aventura que duró cuatro partidos.

El siguiente paso de Repetto como profesional fue en falso. Dos meses en Olimpia de Paraguay, en 2017. Pablo admite: “Cometí algún error, quizás hacer amistosos con Nacional, que era un equipo armado, perdimos los primeros partidos y fuimos cuestionados. Los resultados no fueron malos a nivel local, en la Libertadores pasamos la primera fase y quedamos afuera con Botafogo. Luego de ese partido me sacaron producto de que los hinchas no estaban conformes”, contó en su momento a Referí.

En junio de 2017 lo llamaron para hacerse cargo de la Liga Deportiva de Quito en lugar de Gustavo Munúa. En junio pasado dejó el club después de cuatro años.

Repetto en Liga de Quito

Fue campeón ecuatoriano en 2018 tras ganarle la final a Emelec. Hacía 8 años que la Liga de Quito no conseguía el título local.

En 2019 y 2020 fue finalista del campeonato ecuatoriano y en las dos oportunidades perdió por penales: primero contra Delfín y luego frente a Barcelona de Guayaquil.

Su mejor campaña internacional fue la Libertadores 2019, eliminado en cuartos de final frente a Boca Juniors.

En resumen, durante su pasaej por Liga de Quito, Repetto ganó tres títulos: el campeonato de 2018, la Copa Ecuador de 2018/2019 y la Supercopa 2020.

Frases de Repetto

"Es difícil describirse a sí mismo. Yo trato de ser justo, no sé si lo sea, no soy yo quien lo pueda evaluar. Soy un tipo tranquilo hasta que veo injusticias ahí se me va la tranquilidad y la justicia. Trato de ser un buen compañero, trato de conducirme de forma democrática dentro del equipo".

"Creemos que el jugador, para tener un buen rendimiento en el equipo, se tiene que sentir bien en el grupo. Las relaciones humanas en esto son determinantes. Creo que un grupo es importante que esté bien para que el rendimiento individual esté en el máximo. Trato de que las individualidades que conforman mi equipo sean buenas personas, solidarias y sanas. Si eso está bien y funciona bien, el equipo funciona bien".