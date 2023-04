Nicolás Lodeiro piensa en la vuelta a Nacional y le hizo un pedido especial a su representante

Nicolás Lodeiro, el exvolante e ídolo de Nacional, maneja la opción de regresar al club tricolor en este 2023, según manifestó su representante, Gerardo Cano, quien además es el entrenador de la selección de Lavalleja que ganó la Copa de Selecciones de OFI el pasado sábado.

El agente y DT minuano contó que habló recientemente con Lodeiro y este le hizo un pedido especial.

“Nico me dijo que no atienda a nadie. Si se va de Seattle, quiere ir a Nacional”, contó Cano a Quiero Fútbol de radio Sport 890.

Khaled DESOUKI / AFP

Nico Lodeiro en Seattle

El pedido del sanducero fue que no atienda llamadas de otros clubes porque maneja como prioridad la opción de regresar a los bolsos.

“A fines de abril me voy a tomar unos mates con él a Estados Unidos. Ojalá que, si las puertas están abiertas, se pueda dar”, agregó Cano sobre la posible vuelta de Lodeiro.

AFP

Nico Lodeiro en Seattle

El empresario contó que el enganche zurdo de 34 años estuvo cerca de regresar a principio de año, pero su club Seattle Sounders de Estados Unidos, donde es capitán, no quiso liberarlo porque iban a jugar el Mundial de Clubes en febrero.

Cano agregó que deben “negociar con Seattle porque hay contrato vigente”, pero no descartó un regreso del volante. Señaló que no es fácil la negociación, pero por lo que Lodeiro le ha brindado al club entiende que no le pondrían trabas si decide rescindir su contrato antes de fin de año, cuando vence.

AFP

Lodeiro con la selección

El empresario también comentó que otros clubes sudamericanos siguen a Lodeiro. “Botafogo y otro equipo grande de San Pablo me atomizaron a llamadas para ver qué chances había para que vaya para allá”, señaló.

Instagram

En familia

Pero Lodeiro le pidió que no atienda más llamadas porque piensa en Nacional.