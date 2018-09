Nin Novoa sobre Venezuela: la intervención solo trae "sangre y muerte"

El canciller Rodolfo Nin Nova cuestionó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por afirmar en una conferencia de prensa que “en cuanto a una intervención militar para derrotar al régimen de Nicolás Maduro, no se debe descartar ninguna opción”. El canciller uruguayo, un cargo ocupado por Almagro entre 2010 y 2015, calificó ese planteo como “absolutamente contrario a la vocación nacional”. “Si hay alguna palabra que Uruguay detesta es intervención”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores en rueda de prensa, según consignó Subrayado.



Nin dijo que le llamaron “poderosamente la atención” las declaraciones de Almagro. “Nosotros detestamos la palabra intervención, porque además eso lo único que trae es una consecuencia de sangre y de muerte”, sostuvo.





Unas horas antes, Almagro había criticado que “la izquierda tenga esa dicotomía entre totalitarismo y democracia”, en referencia a la situación de Venezuela, que ha condenado sistemáticamente. “¿Por qué tienen esta discusión que avala formas dictatoriales? De esa gente estoy a una distancia sideral”, dijo entrevistado en el programa Todo pasa de Océano FM y agregó, muy molesto: “Hay una campaña de exterminio, defienden la tortura, a los torturadores, a los asesinos, a los que violan los derechos de los presos políticos. No sean ridículos, no sean imbéciles”. “Hay una campaña de exterminio, defienden la tortura, a los torturadores, a los asesinos, los que violan los derechos de los presos políticos. No sean ridículos, no sean imbéciles”.

Si hay alguna palabra que Uruguay detesta es intervención”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores en rueda de prensa

Lea también: "Es una sola vez en la vida": Maduro cenó en sofisticado restaurante turco e indignó a venezolanos



El fin de semana, Almagro visitó la ciudad fronteriza entre Venezuela y Colombia de Cúcuta (este) para ver sobre el terreno la situación de miles de venezolanos que emigran a diario de su país escapando de la escasez de alimentos y medicinas, entre otras privaciones. Entonces dijo "que las acciones diplomáticas están en primer lugar" pero que no se pueden descartar otras, dada la gravedad de la situación.

Sus declaraciones sobre una intervención militar fueron realizadas en el puente internacional Simón Bolívar, a pocos metros de la línea fronteriza con Venezuela. En la entrevista con Todo pasa, afirmó que lo que dijo generó confusión porque repitió la pregunta.