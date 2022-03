“¡No me busqués!”: la reacción de Fossati con el periodista de Tenfield antes de dejar la nota

El técnico de Danubio, Jorge Fossati, no quiso hablar sobre el arbitraje del partido de este lunes en el que su equipo empató 1-1 ante Montevideo City Torque con un gol en el último minuto del tiempo adicionado.

Los franjeados finalizaron el partido con 10 jugadores por la expulsión del nigeriano Jimmy Evans, a quien le mostró la roja Leodan González tras una acción que fue analizada por el VAR.

“Errores se cometen siempre y hoy cometimos errores también, y hubo otras cosas también de la cual no me voy a expresar y por eso no nos llevamos los tres puntos”, dijo Fossati al periodista de Tenfield ni bien finalizó en partido.

@CampeonatoAUF

Danubio y MC Torque repartieron puntos en el Viera

“Es difícil también defender con 10 cuando se te viene todo el equipo rival encima. Obviamente, en el rebote faltaba gente”, agregó sobre la jugada del gol de City Torque.

“Pero en fin… Es un trago amarguísimo y como siempre voy a tratar de mirar lo futbolístico que es lo único en lo que yo puedo seguir trabajando para ayudar al equipo”, señaló.

“Hay otras cosas que yo no puedo mejorar...” agregó Fossati.

Leonardo Carreño Jorge Fossati

A lo que el periodista le preguntó: “¿Te referís al tema arbitraje?”.

“No me refiero a nada”, respondió el técnico. “¡No me busqués! Porque si no me voy. ¿Ta? Yo dije lo que dije, entendelo como quieras. ¡Disculpá! Porque después yo soy el quejoso. Ta luego”, expresó, antes de dejar el micrófono y retirarse rumbo a los vestuarios.

Mirá el video: