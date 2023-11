“No soy tarado por no ocultar los chats”: Maciel habló sobre las conversaciones con Ache por el caso Marset

El exsubsecretario del Interior, Guillermo Maciel, dio su versión sobre las conversaciones que mantuvo con la exvicecanciller Carolina Ache alrededor del otorgamiento del pasaporte del narco Sebastián Marset, que sdecrisis que lo llevó a presentar la renuncia a su cargo junto al Ministerio Luis Alberto Heber, el canciller Francisco Bustillo y el asesor presidencial Roberto Lafluf.

En particular, Maciel argumentó que no cometió ninguna ilegalidad, y que nadie le pidió que hiciera públicos esos mensajes. “La intimación es a la Cancillería, a presentar las comunicaciones. No a mi persona ni al Ministerio del Interior. Nadie me requirió jurídicamente que aportara ninguna información. Nadie lo ha aclarado. La Cancilleria cumplió con lo solicitado y presentó los chats el dia 28”, dijo Maciel, en una declaración en la que no aceptó preguntas, a diferencia del ministro Heber. Según dijo, fue por estar involucrado en la causa como indagado.

“Se habla de muchos de los chats. Tengo todos los chats protocolizados por escribano. ¿De donde? De mi celular", dijo, mientras sacaba el aparato de su bolsillo. "Esos chats en los cuales me comuniqué con la subsecretaria, que me respondió a las preguntas puntuales, cumplió con el deber de contestarme, que a mi no me perjudicaban ni me intimidaban. Cumpli mi deber. Hice una consulta que nada tiene que ver con el trámite del pasaporte, que las autoridades lo desconocíamos, y que además estaba ajustado a derecho por un decreto del expresidente Mujica, que permitía dar pasaporte a cualquier ciudadano ona antecedentes en el exterior. Nunca dejé de informar a Heber por ser mi superior inmediato y ser mi obligación informarlo”, agregó Maciel.

“El motivo de la reunión en la presidencia, como señaló el presidente y ratifico, fue conversar sobre pertinencia legal de presentar conversaciones privadas e informales", agregó Maciel.

“No soy tarado”

Por otro lado, Maciel se mostró molesto con ser tratado de “tarado” por Bustillo, cuando en los audios difundidos por Ache lo criticó por haber mencionado los audios durante la preparación de la interpelación.

“Soy yo al que agravian injusta y despectivamente. Al que en el audio, que se hizo público entre Bustillo y Ache, el excanciller me trata de tarado y anormal por blanquear los chats. Y la exvicecanciller me acusa de andar volanteándolos”.

“Ache reconoce que yo expuse los chats arriba de la mesa en la preparación de la interpelación. Era cierto, bueno fuera que los ocultara. Se reconoce que no los oculté”, agregó el exjerarca. “Me hago una pregunta: ¿soy tarado por mostrarlos y no ocultarlos? Creo claramente que no soy tarado por no ocultar los chats. Tengo la conciencia tranquila de que actué en forma honesta y responsable”, dijo.

“Yo soy el que le envía a la subsecretaria lo que me escribió la Dirección de Drogas, y se lo transmito con las mismas palabras que Drogas. No oculto lo que me dice Drogas, soy yo el que en la preparación de la interpelación muestro los chats para demostrar que existen las conversaciones y que hay que mencionarlas. Doy la fecha. ¿Como sabe el FA? Porque el ministro lo reconoce, me cede la palabra y digo el motivo. Sigue detenido? La subsecretaria me contesta ajustadamente lo que corresponde”.

Además, Maciel habló sobre el hecho de que en el caso se mencionara a su hija, ya que el exsubsecretario usó el teléfono de su hija para enviarle un nuevo mensaje a Ache, informando que los mensajes borrados de whatsapp no se pueden recuperar. “Quiero hablar de un tema que he pensando en eludirlo porque me llega cerca, porque es un tema familiar. Soy yo el que hace política, el que pone la cara, no hace dos dias que estoy en esto, mucho menos que mi querido ministro, pero con la familia no. Hay límites que no se pueden cruzar, y no lo voy a permitir. Y lo voy a aclarar en fiscalía. En el Uruguay que yo quiero no se cruzan y acá se cruzaron”.

“Me voy triste? Si. Porque me voy de lo que me apasiona, trabajar para la Policía Nacional y para este gobierno que ha dejado todo en la cancha, cada ministro, cada subsecretario. Me dijeron, ¿justo agarrás el Ministerio del Interior? Sí. Porque hay que ser responsable. Si hay que bailar con la más fea se baila. Pero se baila en equipo. Por eso Luis, muchas gracias”, cerró hablándole a Heber.