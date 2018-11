Nueva baja para el precio de la leche en Fonterra

En una nueva licitación de lácteos efectuada por Fonterra el precio promedio que recibieron los productores lecheros tuvo una nueva caída, de 2% en este caso, ubicándose en US$ 2.851 la tonelada.

A su vez, el principal producto exportado por Uruguay, la leche en polvo entera, cayó a US$ 2.655 la tonelada, registrando una caída del 2,9%.

Al mediodía de este martes se conocieron los datos de una nueva subasta de la láctea neozelandesa a través de su plataforma web Global Dairy Trade, en la que hubo un total de 173 participantes en una comercialización de 42.412 toneladas.

Por su parte, la manteca registró un valor de US$ 4.045 presentando una merma de 1,7%. Los quesos Cheddar se pagaron a US$ 3.250 con una baja de 4,6%, mientras que la leche en polvo descremada se ubicó en US$ 2.655, presentando una caída de 2,9%.

En un momento complicado para la lechería uruguaya, esta instancia constituye una referencia clave en los mercados internacionales de este sector productivo de alimentos. Por lo tanto, es una nueva inyección de desánimo en un sector lácteo local que viene acumulando malas noticias. Si bien hay buenas productividades, por la genética que es de punta, porque el estado del tiempo está colaborando y por los productores extreman cuidados en sus manejos, los persistentes conflictos en Conaprole, la deficitaria situación financiera de otras compañías lácteas de menor porte, los altos costos internos en los tambos y las malas señales desde los mercados internacionales tienen en jaque a los tamberos.

De hecho, este lunes las gremiales lecheras solicitaron una nueva reunión con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, con el fin de volver a discutir el alcance de las medidas otorgadas por el Ejecutivo a ese sector en particular.El gobierno anunció la semana pasada que se otorgará un descuento del 80% sobre el cargo de la energía para los productores con potencia contratada menor o igual a 15 kw, mientras que para los que tengan una capacidad superior el beneficio será del 15%. Este beneficio tendrá lugar entre noviembre de 2018 y abril de 2019.