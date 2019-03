Nuevo golpe a la Iglesia: arzobispo francés condenado por encubrir a cura abusador

Un nuevo caso golpea a la iglesia católica y pone en el centro del debate al accionar de los curas pocos días después de que el papa Francisco celebrara una cumbre con 190 obispos para tratar el tema de los abusos sexuales del clero.

El cardenal francés Philippe Barbarin, uno de los prelados con más poder y representante de las tesis más conservadorasde la iglesia católica, renunció este jueves tras ser condenado en Francia por haber ocultado durante años casos de pederastia en su diócesis de Lyon.



Sentenciado a seis meses de cárcel exentos de cumplimiento y a pagar un euro simbólico a las víctimas, el cardenal anunció que en los próximos días presentará su renuncia al papa Francisco.





Los abogados de Barbarin anunciaron que recurrirán la sentencia, después de que los jueces consideraran probado que el cardenal conocía los abusos denunciados por numerosas víctimas del padre Bernard Preynat, capellán de campamentos de scouts en los años 70 y 80.



"Al querer evitar el escándalo (...), el cardenal prefirió tomar el riesgo de impedir el descubrimiento por la justicia de numerosas víctimas de abusos sexuales e impedir la expresión de su dolor", indica el fallo.



La defensa alegó que muchos de los hechos ya habían prescrito pero no logró que los jueces lo tomaran en cuenta.

La sentencia es una victoria para la asociación "La palabra liberada", que durante años reunió los diferentes testimonios y peleó para obtener una sentencia contra el silencio de la iglesia.



"Es el final de una dura batalla. Nunca hemos dejado de creer en que obtendríamos esta sentencia", afirmó a EFE el presidente de esa asociación, François Devaux.



El más conservador

La dimensión dentro de la iglesia del cardenal Barbarin otorga una relevancia muy superior a esta condena, ya que fue uno de los que puso el rostro a todas las batallas del sector más conservador de la Iglesia en Francia, como la lucha contra el matrimonio homosexual, contra el preservativo o el aborto. Esa postura le generó relevancia mediática, pero también un distanciamiento de sus colegas en la Conferencia Episcopal, donde le reprocharon sus múltiples salidas de tono, como cuando, en plena batalla contra el matrimonio gay, dijo: "Luego pedirán matrimonios de tres o cuatro. Luego, quizá caiga la prohibición del incesto".





"No veo de qué soy culpable"

El resultado de este juicio, que comenzó en enero, era muy esperado en Francia. "No veo de qué soy culpable", había dicho Barbarin ante el tribunal el 7 de enero. "Nunca traté de esconder y mucho menos encubrir estos hechos horribles".

Este caso salió a la luz en 2015 después de que varias víctimas, ex niños scouts, tomaran acciones legales contra el padre Bernard Preynat, que será procesado en un juicio aparte. También presentaron una denuncia contra Barbarin por no haber acudido a la Justicia, pese a que estaba al tanto de los hechos.

El mes pasado en la cumbre contra la pederastia de los curas, el papa Francisco se comprometió a tomar "medidas concretas y eficaces" contra esa "plaga" que ha desacreditado a la institución.

Los últimos casos

La condena al cardenal francés se suma a otros casos de altos prelados que en los últimos meses se dieron a conocer.



-Condena por abusos al cardenal australiano George Pell



El papa ordenó a la Congregación para la Doctrina de la Fe que comience a recoger información sobre este caso, ya que según las leyes de la iglesia no se puede proceder canónicamente hasta que se concluya el proceso civil para no entorpecer la Justicia de cada país. Por el momento, la única medida tomada por el Vaticano fue confirmar las medidas cautelares ya dispuestas al cardenal Pell - prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal y contacto con menores de edad- después de que fue encarcelado.



Acusaciones de abusos contra el nuncio apostólico en Francia, Luigi Ventura



Tres adultos denunciaron haber sido tocados por parte de Ventura y a esto se sumó la existencia de otra denuncia por agresión sexual desde Canadá, donde fue nuncio con anterioridad. Como diplomático italiano, Ventura goza de inmunidad y no puede ser interrogado ni juzgado por otros países, por lo que las autoridades francesas pidieron al Vaticano que la revoque para que pueda responder de sus actos ante la justicia francesa.



El exobispo argentino Gustavo Zanchetta, acusado de abusos



Zanchetta, de 54 años, está acusado en Argentina por abusos sexuales en un seminario y en 2017 presentó su renuncia como obispo de Orán aludiendo que estaba enfermo, y primero fue a España y después se le buscó un cargo como consejero de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA). Está siendo investigado por presunto abuso sexual y de poder por la Congregación para los obispos y fue suspendido de sus funciones en la estructura de la Curia Romana.



El obispo de Kerala, Franco Mulakkal, arrestado por violencia sexual contra una monja



El obispo está acusado de haber violado a una religiosa de 46 años varias veces entre 2014 y 2016, y actualmente se encuentra en libertad bajo fianza. Se le acusa de violencia sexual múltiple contra una monja, pero siempre ha reiterado su inocencia y asegura que las acusaciones son solo por envidia. El papa lo retiró momentáneamente de su cargo y envió a un administrador apostólico a la diócesis, pero religiosos y asociaciones de fieles han pedido al nuncio apostólico en India, Giambattista Diquattro, y al presidente de la Conferencia Episcopal india, el cardenal Oswald Gracias, que el obispo sea castigado.

El Observador con EFE y AFP