Ocampo se recupera en Los Céspedes y en Nacional no ven "tan complejo" su caso

Mientras el plantel de Nacional este lunes estaba concentrado en un hotel para el partido ante Fénix en el Gran Parque Central, Brian Ocampo concurrió solo a la Ciudad Deportiva Los Céspedes para trabajar en su recuperación del desgarro del bíceps femoral del muslo derecho.

Aprovechando las nuevas instalaciones del complejo tricolor, con áreas para recuperación de sus futbolistas, Ocampo hizo tareas para mejor de la lesión, con rotura fibrilar, que sufrió el pasado martes en La Plata en el partido ante Estudiantes por la Copa Libertadores, en el que tuvo que dejar la cancha a los 40 minutos.

El floridense comenzó su recuperación el jueves pasado, luego de que le hicieran los estudios que confirmaron la magnitud de su lesión.

Luego de entrenar este domingo, el plantel de Nacional concentró en un hotel para aprontar el partido ante Fénix.

Nacional

Ocampo en Los Céspedes / Archivo

Ocampo, por su parte, fue a Los Céspedes este lunes.

El extremo tricolor quedó en medio de una incómoda situación interna del club luego que el pasado viernes Ruben Sosa manifestara que el jugador pensaba más en su pase al exterior que en jugar en Nacional.

Sosa, ídolo del club por integrar el equipo que cortó el sexenio de Peñarol en 1998 y que fue tres veces campeón del Uruguayo con los albos, es también funcionario en Los Céspedes.

“Cada 20 días se lesiona este muchacho, y es tremendo jugador", dijo el Principito en Sport 890.

Sus declaraciones no cayeron bien en la directiva tricolor y algunos dirigentes señalaron que además de ídolo, era funcionario, entendiendo que no estaba bien hacer declaraciones públicas sobre asuntos que podían tratarse de forma interna y sobre otro funcionario de la institución.

Todo eso, sumado al rebote instantáneo en las redes sociales, donde los hinchas se expresaron para dar su punto de vista sobre quién tenía razón en el tema.

Apoyo en un caso no tan complejo

¿Cómo puede afectar a Ocampo esta situación que se planteó? El volante cumplirá este martes su primera semana del desgarro, una lesión que lleva unos 21 días de recuperación.

Nacional

Ocampo en Los Céspedes / Archivo

En Nacional prefirieron no profundizar en el tema al ser consultados sobre la situación del futbolista.

“Brian tiene desde siempre todo el apoyo y la contención”, dijeron a Referí desde el área deportiva del club.

En ese sentido, Nacional cuenta con su equipo de psicólogos que trabajan con el plantel.

Además, en los tricolores entienden que su caso “no es tan complejo como lo están presentando ahora”, y que se armó “una rosca”, un asunto mayor por las declaraciones y las repercusiones.

El futbolista sufrió una lesión pero está por fuera de los cruces de declaraciones, enfocado en su regreso.

El tema, que en parte fue lo que motivó a Sosa a manifestarse, es que esta es la cuarta lesión de Ocampo en el semestre, en el que de las 10 fechas del Apertura hasta el momento, tuvo siete presencias, cuatro de ellas como titular y tres ingresando como suplente.

En total, de los 900 minutos disputados, el extremo solo jugó 360, lo que serían cuatro de 10 partidos.

@Uruguay

Ocampo el año pasado en la selección

Mientras que por la Copa Libertadores pudo estar en los cuatro partidos del grupo disputados hasta el momento, dos como titular y dos como suplente, con 171 minutos sobre 360 en total.

Por esta nueva lesión, el futbolista se perderá los dos últimos partidos por la fase de grupos de la copa y llegaría con lo justo a la última fecha del Apertura, torneo en el que los albos están lejos de la punta.

Cacho Blanco: “Es mucha la presión”

Juan Carlos “Cacho” Blanco, gloria de Nacional, funcionario del club que ha desempeñado tareas en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y que formó parte del cuerpo técnico de Jorge Giordano, que tuvo a Ocampo entre sus jugadores, señaló que el futbolista ha tenido “momentos increíbles” como los que lo han llevado a la selección uruguaya el año pasado. “Y también ha tenido de los otros. Últimamente ha tenido lesiones musculares, que creo que están directamente vinculadas al estrés”, dijo a Tirando Paredes de 1010AM. “Ojala que él encuentre el camino para definitivamente afianzarse como titular del equipo y darle a la gente todo lo que espera de él”.

Para Blanco, “es un tema seguramente emocional” el de sus lesiones. “Con Ocampo es un tema que Nacional le está buscando la vuelta por todos lados. Y tratando de solucionar una estabilidad que no llega”, agregó. “Yo confío mucho en Ocampo, Nacional y la gente confían mucho en Ocampo. Esperemos que supere estos momentos que no son nada bueno para él y que pueda tener el rendimiento que merece, porque es un gran chico y un gran jugador”.

Blanco destacó que Nacional lo ha arropado y el jugador “tiene todo el apoyo del club”. Agregó que el futbolista es “muy potente”, una característica que hace que tenga ese tipo de lesiones musculares que ha sufrido en lo que va de este año.

“Lamentablemente lleva cuatro temporadas en Nacional y no ha podido estabilizarse”, comentó Blanco.

Para el campeón de América y del Mundo, “la presión del entorno a veces hace que muchas veces derive en lo que le está pasando a él”. Por eso entiende que hay dejarlo jugar “al futbol como lo siente él, dejarlo libre”. “La presión en Nacional es mucha, en el Parque Central explota. La gente está con muchas ganas de triunfo, muy cerca de la cancha, y a veces todo eso hace que en un jugador que siente un poco la presión, no le sea favorable”, agregó.