Se acorta el plazo para que Ocampo y Álvarez Martínez puedan llegar al Mundial de Qatar 2022

Brian Ocampo (cumple 23 años en junio) y Agustín Álvarez Martínez (21 en mayo) son las últimas dos apariciones con brillo en el fútbol uruguayo. Desequilibrante y desfachatado para jugar el de Nacional, contundente y goleador el de Peñarol. Con momentos de lucidez futbolística y con bajones pronunciados, están dando sus primeros pasos en el fútbol profesional. Ambos subieron la escalera de la selección uruguaya el año pasado y bajaron un escalón en la presente temporada. ¿Llegarán al Mundial de Catar? Es la gran pregunta que se hace el aficionado y que por ahora no tiene respuesta, pero para integrar la lista definitiva de Diego Alonso van a tener que crecer mucho en los próximos meses y confirmar rendimientos antes de setiembre, cuando el entrenador hará los últimos ensayos previo al Mundial.

Los dos fueron incluidos por Alonso en la primera lista de 50 futbolistas que reservó el 7 de enero cuando reemplazó a Óscar Tabárez al frente del plantel celeste.

El jugador de Nacional fue convocado para los dos primeros partidos, contra Paraguay y Venezuela, a raíz del covid-19 positivo de Diego Rossi, pero ni siquiera fue al banco de suplentes en esos encuentros; el de Peñarol no fue llamado para las dos últimas ventanas en las Eliminatorias, ni las de enero-febrero ni a fines de marzo.

“Destaco a Brian Ocampo que por decisión mía no jugó los dos partidos, pero que trabajó muy muy bien en los entrenamientos y es un jugador que me gusta”, expresó Alonso en conferencia de prensa.

El floridense, que fue convocado por primera vez por Tabárez frente a los mismos rivales (Paraguay y Venezuela) debido al covid-19 positivo de Giorgian de Arrascaeta (patrones que se repiten) no debutó en el clasificatorio para el Mundial, pero si lo hizo en la Copa América de junio del año pasado en la primera fecha contra Argentina. Actuó 26 minutos y fueron los únicos suyos en el torneo y con la selección, porque no volvió a jugar.

@Uruguay

La sonrisa de Ocampo en un entrenamiento de la selección

Álvarez fue llamado por primera vez luego de la Copa América, para la triple fecha de setiembre de 2021 por la baja por lesión de Luis Suárez, nada más y nada menos.

El Canario debutó el 5 de setiembre contra Bolivia en el Campeón del Siglo (un estadio que conoce muy bien) y marcó el cuatro gol en la victoria celeste por 4-2. Mejor comienzo, imposible. Luego jugó contra Ecuador, frente a Argentina y nuevamente ante Bolivia en La Paz. Después Tabárez dejó de ser el técnico y comenzó un nuevo ciclo en el Complejo Celeste, sin él entre los convocados.

Ninguno de los dos son titulares actualmente en sus equipos. Álvarez Martínez perdió la contundencia goleadora que mostró el año pasado, con 23 tantos en la temporada y se transformó en el goleador de la Copa Sudamericana. Desde que anotó por última vez en noviembre frente a Cerro Largo, pasaron 16 partidos (oficiales y amistosos) sin hacerlo. Situación que llevó al técnico Mauricio Larriera a dejarlo afuera en alguna oportunidad, a tenerlo de suplente en otras (frente a Danubio y Liverpool) y en el último partido frente a Olimpia a ser el primer cambio, dejando en la cancha a Ruben Bentancourt.

Hace un año Martínez renovó contrato con Peñarol y el club fijó una cláusula de salida de US$ 20 millones.

En enero de 2022, el club no aceptó una propuesta millonaria de Fiorentina y el delantero, que estuvo a un paso de continuar su carrera en Italia, continuó en los aurinegros.

El club rechazó primero una oferta por 13 millones de euros. Luego, Fiorentina la subió a 17 millones de euros por el 90% de la ficha y con premios por objetivos cumplidos los aurinegros podían recibir hasta 20 millones de euros, al tiempo que se quedaban con 10% para una futura venta. Sin embargo, el club que preside Ignacio Ruglio quería un porcentaje mayor porque entendía que en una primera venta en Europa el goleador podría se transferido en 40 millones y querían como mínimo mantener un 20% y aspiraban a un 30%.

@Uruguay

El aplauso de Suárez para el Canario

A Ocampo las lesiones lo tuvieron a los sobresaltos. Después de la segunda fecha del Apertura contra Rentistas, cuando alcanzó un rendimiento notable y fue la figura tricolor, no volvió al mismo nivel. Ese día salió sentido. Volvió a lesionarse contra City Torque y se perdió los siguientes dos encuentros. Frente a Boston River entró en el tramo final y le cometieron un penal, y el miércoles ante Estudiantes también ingreso sobre el final del partido por la Copa Libertadores, pero no pudo hacer la diferencia.

Así como Álvarez Martínez, el jugador de Nacional tiene antecedentes de pases frustrados. Ocurrió en enero de este año cuando aún no había renovado el contrato con los tricolores. Se podía ir como jugador libre y Faro Sports, el grupo que lo representa, recibió una oferta de US$ 4 millones del América de México. Finalmente, la negociación no avanzó y el delantero arregló su situación para continuar en Nacional. El mercado de la MLS y River argentino estuvieron en la agenda de los contratistas.

Arropados por Luis Suárez cuando llegaron a la selección, los dos futbolistas pasan por un bajón en sus carreras que generan incertidumbre sobre el futuro inmediato de ambos y que provoca pérdida de valor en una posible transferencia. Sus nombres fueron incluidos por Alonso en la lista original de 50 jugadores, pero al Mundial irán 23, con la opción de subir a 26 de acuerdo a los ajustes reglamentarios que realiza FIFA.

En el ataque de Uruguay es imposible imaginar a la selección sin Suárez, Cavani y Darwin Núñez, el delantero del momento en Europa. En la última convocatoria de Alonso se sumó Maxi Gómez, por lo que las opciones se estrechan para el Canario.

Por la banda, por donde juega Ocampo, a la lista ya larga se sumaron Facundo Pellistri, Agustín Canobbio y Diego Rossi en los últimos partidos.

Por tanto, para incorporarse en ese selecto grupo, ambos tendrán que tener una gran temporada 2022 en sus clubes para cumplir el sueño de jugar el Mundial de Qatar 2022.