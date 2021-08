Oenegés van al Parlamento a conseguir una "manito" apelando al "corazón" de los diputados

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados comenzará este martes a votar, uno por uno, los 304 artículos de la Rendición de Cuentas. Así será luego de 40 días de discusión del extenso articulado, que incluyó recibir los planteos de representantes de casi 30 incisos en prolongadas sesiones.

También recibieron a los delegados de 78 sindicatos, gremiales y organizaciones sociales de todo tipo que, todos los años, en instancias presupuestales, acuden a intentar incrementar u obtener por primera vez un apoyo económico mediante dos vías: una partida fija prevista bajo la modalidad "subsidios y subvenciones" o a través del ingreso al listado de organizaciones habilitadas a recibir apoyo de empresas privadas, que a cambio obtendrían exoneraciones fiscales.

Para la mayoría, la asistencia que puedan conseguir marca, directamente, su posibilidad de seguir desarrollando su tarea.

Al pasar por la comisión todos recibían el mismo aviso: "tienen diez minutos para hacer su exposición. Luego los diputados pueden hacer alguna consulta". También una invariable respuesta: "Los recursos sin finitos, pero garantizamos que vamos a considerar el pedido". La definición la conocerán recién cuando el proyecto quede aprobado y ver si se incluyó alguna partida a su nombre.

Algunas organizaciones tienen décadas de actividad. Otras poco más de un año, como la Coordinación Popular Solidaria Ollas por la Vida Digna. Uno de los colectivos que la integra es Solidaridad.uy.

"Cuando nació esto en marzo de 2020 no pensamos que a esta altura todavía íbamos a tener que sostener un crecimiento de gente yendo a comer a una olla popular" dijo una de sus coordinadoras, Camila Condon. "Es como estar sosteniendo de la nada, sin recursos, casi 400 restaurantes".

Gabriela Ríos es referente de la Red Bella Italia. "Le estamos dando de comer a casi 2.000 personas por semana", afirmó. "Tengo 20 ollas a mi cargo y la verdad es que me indigna, porque la gente no tiene derecho a comer en su casa tranquilamente".

"Necesito desahogarme y decirles que vean la realidad de la vida", sostuvo. "Nosotros nos pusimos la camiseta". A los diputados, les pidió apoyo y respaldo para "sacar los barrios adelante y darle un poco de luz al uruguayo".

Ríos explicó el apoyo que fueron a pedir en función de que la red de ollas, técnicamente, debería recibir $ 65 millones provenientes del Fondo Coronavirus, más otros $ 50 millones que deberían ir para el interior. "Eso todavía no se ha ejecutado", dijo.

Le siguió una delegación de pacientes oncológicos de Young, una organización no gubernamental que funciona desde 2011 y que ahora opera en todo el departamento de Río Negro.

Además de personas que padecen cáncer, colabora con víctimas de violencia, pacientes con VIH y, en general, a los que vivan en un contexto vulnerable. La ayuda es sobre todo económica, que sale de una serie de actividades, como la venta de ropa usada, tortas fritas y churros.

Una de las fundadoras es Geraldine Lema, paciente oncológica y transplantada de médula que contó que, cuando venía a tratarse al Instituto Nacional del Cáncer, se encontraba con personas de su pueblo. "Qué suerte que viniste; ¿no tendrás $ 100 o $ 200 para ayudarme?", le preguntaban.

Lema relató que debe sacar de su jubilación para ayudar a los pacientes que, cuando tienen que venir a Montevideo, se les tiene que conseguir de todo. Hasta la ropa interior y los pijamas.

"Por eso recurrimos ustedes, porque no tenemos una entrada fija, y si no hacemos ferias o tortas fritas, no tenemos ingresos", advirtió.

Debido a la pandemia, además, en los últimos meses ni siquiera se pudo hacer ferias. "Quiero que se pongan un poquito la mano en el corazón para darnos una manito", Lema.

"Me alegra que reconozcan que tenemos corazón, no todo el mundo lo hace", respondió el diputado nacionalista Sebastián Andújar.

Entre los pedidos la comisión recibió el de la Asociación Civil Años Dorados, dedicada a la atención de adultos mayores a través de un hogar, que llevan adelante 38 mujeres que pagan $ 30 mensuales cada una. "Vengo a solicitar que nos ayuden en algo" dijo una de sus representantes, María Nélida Arambillete.

También llevan a cabo un "ropero solidario" a través de donaciones. "Necesitamos algunas cosas para el local, que es chico". Entre otras, una reja para la puerta, una o dos sillas de ruedas, algún aparato para hacer gimnasia "que podría ser prestado" y algunas computadoras, ya que "el Correo nos donó algunas, pero están bastante viejas".

En este caso, el pedido no podría ser contemplado por la Cámara. "En este ámbito no se hacen donaciones materiales", aclaró el diputado Andújar.

Por allí pasó también la Agrupación Marcheros del Sur Unidos por la Tradición, conformada por nueve aparcerías del área metropolitana. Luego de cuatro años entre caballos, "vimos la necesidad de trabajar para niños y ancianos" señaló uno de sus responsables, Milton Núñez.

Su deseo es contar una sede propia para realizar sus actividades y así llevarle a sus beneficiarios "el amor por el caballo y por la tradición".

A la lista de peticionantes se sumó el Carmelo Cine Club que, con 68 años es, junto al Cine Universitario, la institución más vieja en su tipo en el interior. Como el resto del sector cultural, en marzo de 2020 debió cesar actividades y entró en un período de "números muy complicados", afirmó uno de sus referentes, Álvaro Acuña. "Somos autogestionables, pero nos está costando muchísimo sostenernos", dijo.

Una carta al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, derivó en la apertura de un expediente con la firme posibilidad de recibir una "subsidio" de apoyo, que aún no se cristalizó.

Según Acuña la idea es lograr un "salvataje" para que la institución siga adelante.

Desde 2012 el club lleva a cabo un programa para llevar el cine a las escuelas rurales. También mantienen un convenio con la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (Asoprod) para estrenar películas en comunidades muy chicas, adaptando salones comunales. Desde ese año, dijo Acuña, "tuvimos hitazos bárbaros" como con Maracaná, con el que "rompimos el récord" en el interior: de 9.000 entradas que vendió ese film "1.500 las vendimos solo nosotros".

Por la comisión pasó además la Asociación Civil Nostálgicos del Fútbol, que hasta su reciente fallecimiento integraba el ex futbolista Nelson Marcenaro. La organización brinda asistencia a unos 80 ex jugadores y sus familias. Desde canastas hasta pañales. También se mueven para obtener, a través de alquiler, sillas de ruedas, camillas ortopédicas y bastones. La institución recibe, vía Presupuesto, $ 260.000 anuales, que resultan insuficientes.

"Muchas veces nos encontramos con ex jugadores en situación de calle, por lo que muchas veces tenemos que alquilar casas o pagar pensiones para poder tenerlos", sostuvo Roberto Namús. El fallecimiento de Marcenaro los dejó sin tener un lugar físico ya que "prácticamente usábamos su casa". Con ese lugar ya no pueden contar debido a que pertenecía a la primera esposa del fallecido, que ahora reclama la casa.

"Necesitamos algo. Si se pudiera conseguir algún lugar, aunque sea chiquito", pidió Namús. Hubo otro pedido más concreto: ver si se puede obtener "algo en efectivo".

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados recibió también a la Sociedad 25 de Agosto de Pensionistas y Retirados de las Fuerzas Armadas, que pidió acceder a algún tipo de subsidio. Brinda atención a 600 personas, incluyendo personal en actividad y sus familias. Entre otros aspectos, en consultoría jurídica y el préstamo de aparatos ortopédicos.

Según uno de sus responsables, Eduardo Berrondo, la organización percibe unos $ 130.000 por mes por concepto de cuotas, que no superan los $ 200. que se destina al pago de sueldos, aportes y servicios. "No contamos con la entrada de dinero suficiente para cubrir los gastos", dijo.

El principal problema que enfrenta hoy es contar con un dentista. "No nos alcanza para cubrir el servicio, porque es caro y porque además tenemos que pagar los insumos y el mantenimiento", dijo Juan Antonio Alanís. "No nos alcanza".

Por el Hogar de Ancianos San Vicente Pallotti de Casupá concurrió su encargada, Mónica Costa, que planteó una situación económica complicada. El hogar atiende a 33 pacientes con 18 funcionarios y tiene costos importantes en UTE y OSE, "y bastante gasto en pañales". Además, "el edificio está en una situación no muy linda".

El mayor problema que enfrentan, dijo, es que la sede está en comodato con la congregación pallotina, que vence en 2023. El planteo es que el Parlamento los ayude a conservar el edificio para que el hogar pueda seguir funcionando. "Los padres nos propusieron que cuando se terminara el comodato pagáramos un alquiler, pero no tendríamos cómo", dijo.

La organización se mantiene con diversas actividades: rifas, "ventas de garaje" o "lo que vaya surgiendo". La feria de ganado local les otorgó la cantina, por lo que hacen tortas fritas y otras cosas para ir juntando dinero y lograr pagar, a fin de año, los aguinaldos, que implican $ 200.000 fuera del gasto normal.

Los residentes pagan una cuota de $ 11.000. "Muchos no tienen familia y con ese dinero no cubrimos nada", dijo.

En Casupá viven 2.600 personas, por lo que "sería muy complicado si se llegara a perder esta fuente de trabajo para el pueblo".