Olesker realizó un pedido de informes por "rapidez" con que el gobierno aprobó los protocolos para la Expo Prado

El senador socialista Daniel Olesker presentó este miércoles un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública (MSP) y a la Oficina de Planeamiento y Prespuesto (OPP) sobre el visto bueno del gobierno para realizar una nueva edición de la Expo Prado en un contexto de emergencia sanitaria.

El tradicional evento organizado por la Asociación Rural del Uruguay puede llegar a convocar un máximo de hasta 15.000 personas provenientes de varios departamentos del país en un mismo predio.

"Básicamente preguntamos: con qué criterios fue aprobado, cuál fue la opinión del MSP -en general los protocolos son del MSP-, y la rapidez con que fue aprobado", expuso Olesker en rueda de prensa.

Sobre el último punto manifestó que el Teatro El Galpón presentó un protocolo propio para su reintegro ante la cartera y "tuvo un mes y medio para ser estudiado".

"Presumo que hay una valoración económica y hay una valoración de quien lo pide", dijo Olesker. "No parece que hubiera otra razón que no fuera el impacto económico que esto tiene y los sectores sociales que están de alguna manera en la solicitud de esto, porque sino no se explica la inconsistencia de criterios", añadió. Consultado por la prensa sobre si interpreta que hay "cercanía" entre la ARU y el gobierno de Luis Lacalle Pou, señaló: "Sí, creo que sería bastante probable pensar eso".

El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjián, respondió ante las consultas de El Observador que están abocados a la emergencia sanitaria, y no van a "entrar" en "consideraciones políticas", que quedarán para el ámbito parlamentario.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, relativizó la "rapidez" señalada por Olesker para la aprobación del protocolo. "El tema de la exposición del Prado se viene trabajando desde hace muchos meses. Fue algo parecido a lo de los shoppings con un protocolo que hizo la ARU", apuntó en un webinar organizado por la Asociación Cristiana de Empresarios (ACDE) consideró que el MSP fue "muy crítico" planteando "una cantidad de observaciones".

"Idas y vueltas fueron muchísimas. Se están haciendo muchos controles, ayer estuvieron cuatro horas los inspectores de Salud Pública dentro de la exposición del Prado. Obviamente es más fácil de controlar porque tenés un solo aforo, medidas de protección personal, uso de tapabocas permanente", comentó. En este sentido, opinó que sería "complicado" para un inspector pararse "en el medio de la hinchada" en un estadio y decir: "Señor, póngase el tapabocas".

Desde la organización habían destacado días atrás a El Observador el fuerte respaldo recibido por la administración que encabeza Luis Lacalle Pou para que la muestra ganadera uruguaya se realice "del modo más normal posible", según declaró Rafael Ferber, director de exposiciones de la ARU.

Hubo una merma razonable en el número de expositores en el predio ferial, así como en el de reproductores expuestos (en ambos casos menor a lo esperado por muchos) y se espera una afluencia de público también algo menor a la habitual.

Las muestras ganaderas de Argentina (Expo Palermo), Paraguay (Mariano Roque Alonso) y Brasil (Expointer) no se han podido desarrollar por la pandemia.