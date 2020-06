ONSC pide "disculpas" a maestros tras cifra errónea de pagos sin trabajar

El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos, recibió este jueves a una delegación de la Asociación de Maestros de Montevideo y les pidió "disculpas" por haber manejado públicamente un dato erróneo sobre la cantidad de docentes que cobran sin ir a trabajar por certificación médica.

El martes pasado, Ramos dijo en Así nos va (radio Carve) que días antes había recibido la información de que "más de 2.000 docentes de Primaria no van a trabajar hace años por ineptitud física", pero el dato fue luego cuestionado por el sindicato y por autoridades de la enseñanza.

Un día después, el Consejo de Primaria trató y concluyó que los datos divulgados "no se ajustan con los datos que maneja" el órgano de la educación, según consta en el acta de la sesión, a la que accedió El Observador.

La directora de Primaria, Graciela Fabeyro dijo en radio Carve que "en este momento las certificaciones con más de 90 días son 344 docentes y 302 no docentes", es decir 646 funcionarios. Las cifras corresponden a este año, período en el que muchos funcionarios debieron certificarse a raíz de la emergencia sanitaria por coronavirus, especialmente mayores de 65 años o personas con patologías.

A raíz de esa divergencia en los números, el gremio docente se reunió este jueves con la dirección de la ONSC. Según contó Daisy Iglesias, presidenta del sindicato, Ramos "expresó que se disculpaba con todos los maestros y que respetaba mucho a los maestros".

El propio jerarca dijo en rueda de prensa que había recibido el dato "por parte de Primaria" y que "sobre esa base" fue que manifestó su "preocupación", ya que era una cifra "muy alta y había que investigar".

"No son cifras que manejamos nosotros, se había aportado por parte de Primaria", señaló.

Ramos dijo que "hoy no volvería a hablar de cifras", pero añadió que la ONSC sigue decidida a "corregir" los problemas existentes en materia de certificaciones.

"Hay un problema en el Estado en general: cuando alguien es certificado en su organismo como inhábil para su trabajo o cargo, pero no llega a (calificarse como) incapaz por parte del BPS, son situaciones que quedan en el limbo. Lo que nos preocupa es que quizá son vacantes que no se pueden cubrir. Vamos a seguir estudiando y viendo si hay cosas para corregir, con humanidad pero también con razones de administración", afirmó.

Iglesias, en tanto, dijo "hay información incierta que Primaria debe poner en términos más prolijos".

"Como somos conocedores de la información, no nos cerraba. Esa información no es real, posiblemente haya habido confusiones con suplencias que no tienen nada que ver con que la persona no esté trabajando", comentó.