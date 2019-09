Oposición comparte que se le de alternativa sobre educación sexual a padres

Este miércoles, la Comisión de Educación y Cultura sesionó por última vez antes del receso parlamentario y recibió una delegación de la Red de Padres Responsables para fundamentar el proyecto de ley presentado por los diputados Rodrigo Goñi del Partido Nacional, Daniel Radío del Partido Independiente, Valentina Rapela del Partido Colorado y Daniel Peña del Partido de la Gente.

Si bien con el fin de la legislatura este 15 de setiembre el proyecto deberá esperar a la próxima para ser tratado, Goñi subrayó que “el objetivo es colocar en la agenda pública una realidad que de creciente preocupación ciudadana que no está en la agenda electoral". “Nosotros planeamos insistir con esto”, agregó el legislador nacionalista. “La misma Ley de General de Educación vigente dice que 'garantizará la pluralidad de opiniones en cuestiones valorativas o de creencias' y hoy la ley se está incumpliendo”, señaló.

El proyecto propone una reglamentación para cumplir con lo que consideran "derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución", y para poner solución a tres problemas presentes en la crisis actual de la enseñanza pública: "la ruptura del pacto social entre escuela y familia, la falta de valores y la introducción de la educación sexual excluyendo a los padres". El diputado Goñi también dijo que la implementación del proyecto se sostiene en tres puntos fundamentales: la información, el consentimiento informado de los padres y la posibilidad de que estos elijan entre el programa de educación sexual vigente de la ANEP o el nuevo.

La reglamentación propuesta señala que cada centro educativo "asume el deber de informar, obligatoriamente, a todos los padres o tutores sobre la o las propuestas de educación sexual (objetivos, valores a transmitir, temas a tocar, actividades pedagógicas a realizar, materiales bibliográficos u otros materiales didácticos a ser empleados y docente -aclarando qué formación específica tiene- que estará a cargo)" y a ofrecerle alternativas en caso de que no acepten la propuesta que el centro ofrece.

La iniciativa recogió adhesiones entre los legisladores de la oposición que estuvieron presentes en la sesión.

“Las instituciones educativas deberán informar a los padres al comienzo de cada año lectivo sobre cuál va a ser la propuesta de educación sexual que se va a ofrecer. El segundo es la formalidad de consentimiento informado, que ya está en la educación”. Por último, Goñi afirmó que la Red de Padres Responsables podrá elaborar y proponer otro manual de educación sexual a nivel nacional -alternativo al existente- que deberá contar con la autorización de la ANEP.

Que falten si es necesario

En la sesión del 11 la diputada Susana Montener (Partido Colorado) expresó que "no se pueden tocar temas tan delicados y a edades tan tempranas sin la existencia de un previo acuerdo por parte de los padres". "Creo que la solución sería permitir que los chicos falten a esas clases y que sean los padres los encargados de transmitir esos conocimientos", afirmó para separar luego la situación de los liceales que tienen "otra madurez y se enseña desde otra perspectiva".

"Estoy segura de que los valores surgen desde la familia, lo demás es un soporte educativo que deben brindar tanto la educación pública como la privada, pero hay ámbitos que son privativos".

Graciela Bianchi (Partido Nacional) afirmó que tampoco hay una posición clara de las autoridades. "Yo lo viví desde adentro y puedo decir que esto no se tomó con responsabilidad. Inclusive, hubo muchas discrepancias entre las autoridades de la educación", señaló con respecto al programa de educación sexual porque se instalaban, se contaba con el personal y se alquilaban apartamentos, pero cuando cambiaban las autoridades otra vez todo iba para atrás".

"Hace mucho tiempo se rompió el pacto no escrito entre la sociedad y la educación, en especial la educación pública. Ese rompimiento está basado en la falta de confianza y eso lo sentí como educadora durante 42 años. Es un proceso que comenzó en la década del sesenta no es algo reciente, que se ha ido agudizando y en el que algunas acciones de las actuales autoridades no han colaborado", dijo la diputada.

Varón contra mujer

El asesor legal del grupo de padres, Diego Velasco, señaló en el Parlamento que si se lee en la página del programa de educación sexual del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), el material obligatorio, base, para la formación docente, y que fue preparado para ello, es el documento titulado "La educación sexual.- Marco conceptual y metodológico" que "comienza señalando que hay dos visiones posibles: la esencialista, naturalista, y la constructivista, basada en determinados autores que menciona; y se señala que esa es la visión de la perspectiva de género. Y define perspectiva de género como la lucha entre varón y mujer".

El abogado explicó que ese material "define género como un fenómeno de dominación del varón hacia la mujer, un conflicto de clases sexuales. Claramente, esa es una concepción determinada. Y algunos podrán compartirla. Nosotros no queremos que se cambie lo que se está enseñando y se enseñe otra cosa porque no tenemos autoridad para eso. La autoridad la tiene cada padre con respecto a su hijo".

"Si algún padre quiere educar a su hijo en la perspectiva de género, ¡fantástico! Que le propongan eso y que la elija, pero no impongan esa concepción a todos, porque puede haber otras concepciones", enfatizó.