Oposición intentará determinar si aviones militares necesitaban aval parlamentario

El senador del Partido Nacional Javier García pedirá información al Ministerio de Defensa, a Migraciones y a la Dirección Nacional de Aduanas sobre la llegada de aviones militares rusos y saudíes que no contaban con el aval del Parlamento para aterrizar en el país. Lo que se deberá determinar es si en esos aviones ingresó personal militar armado o no, porque esa es la determinación de "tropa". Y la Constitución establece en su artículo 85 que el ingreso de "tropas" debe estar sí o sí autorizado por la Asamblea General.

La discusión está en que el Parlamento consideró y descartó el pedido del Poder Ejecutivo de permitirle habilitar de manera autónoma el ingreso de tropas de países que no estaban especificados en el proyecto de ley. Pero sí habilitó a Estados Unidos, que había enviado una propuesta concreta que incluía específicamente qué aviones ingresarían y cuántas personas entre militares y civiles.

En la discusión parlamentaria, varios legisladores opositores dejaron claro que era necesario que los países que quisieran ingresar al país hicieran el mismo trámite que EEUU. Por eso, y por que en la Cámara de Diputados dos legisladores oficialistas también se opusieron al articulado, la ley salió solo con un artículo y descartó el segundo. Para la oposición, ese texto implicaba un "cheque en blanco".

"El artículo segundo no me parece tan claro. Es más, adelanto que desde mi punto de vista no llena los requisitos necesarios establecidos en la Constitución. No nos dice quién vendrá, cuántos, en qué aviones y ni siquiera si vendrán", dijo Amorín en la comisión de Defensa del Senado.

Los aviones llegaron a Montevideo durante la cumbre del G20 que se realizó en Buenos Aires. El avión ruso llegó el viernes 30 de noviembre, el día en que comenzaba la reunión de los jefes de Estado de los principales países del mundo. La aeronave que está al servicio del Kremlin permaneció en el aeropuerto hasta el 2 de diciembre, día en el que voló a Buenos Aires y luego fue a Tenerife en España para retornar a Montevideo el día 3. También llegaron dos aviones militares de Arabia Saudita.

El senador García dijo a El Observador que hará pedido de informes para saber quiénes llegaron al país, qué roles cumplían y qué materiales traían. "Como la ley fue muy precisa, y el tema fue muy debatido, hay que ver qué pasó", dijo. El legislador señaló que no tiene claro si con esta decisión de permitir el ingreso de los aviones se violó la ley votada en el Parlamento a mediados de noviembre, y por ese motivo pedirá información a los diferentes organismos para analizarlo.

Sobre el aterrizaje del avión ruso y los aviones saudíes, el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, consideró que el gobierno no violó la ley porque el personal que llegó al país en esos aviones "no era una tropa". "La tropa se configura cuando existe una línea de organización de mando, cuando llevan el armamento correspondiente y una serie de elementos que hacen a la configuración de tropa", dijo, y puso como ejemplo lo que ocurre cuando la Fuerza Aérea viaja a Argentina, que "lo manejan militares y no se hace una ley para que salgan". Además, el ministro aseguró que la llegada de estos aviones fue informada al canciller Rodolfo NIn Novoa y a otros estamentos del Estado.

Durante la discusión del proyecto de ley que autorizó el ingreso de aviones y tropas estadounidenses con motivo del G20, el Parlamento se negó a darle un "cheque en blanco" al Ejecutivo para que autorizara el ingreso de aeronaves militares y tropas de alguno de los otros países que estaban invitados a la cita en Buenos Aires. El gobierno preveía que podían aparecer nuevos pedidos y buscó saltearse el trámite parlamentario que, según el artículo 85 de la Constitución, es la forma de habilitar el ingreso de tropas extranjeras al país. La intención del gobierno de tener libertad par autorizar el ingreso de tropas de otros estados fue rechazado por los diputados oficialistas Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo) y Gerardo Núñez (Partido Comunista). Durante esa discusión, Núñez dijo que se oponía por “razones de profunda convicción política” y que Uruguay debía ser “un territorio de soberanía” y no una base operativa. El diputado de la Unidad Popular, Eduardo Rubio, tampoco apoyó esa iniciativa y cuestionó que el total de las tropas estadounidenses no fueran a Argentina.