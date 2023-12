Orsi a Delgado: "Dos veces sopa los uruguayos no vamos a tomar"

El intendente de Canelones y precandidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, señaló que el presidente Luis Lacalle Pou prometió en 2019 "no subir impuestos ni tampoco tarifas", pero que luego incumplió esa promesa.

"Dijo que no iba a tocar el bolsillo a los uruguayos y todos sabemos lo que pasó. Yo me comprometí hace poco a no mentir y nadie me baja de eso. Yo no miento", señaló Orsi.

Las declaraciones se dieron luego de que el precandidato blanco Álvaro Delgado señalara que no subirá impuestos si gana las elecciones.

"No estoy diciendo no descarto ni afirmo. No voy a subir los impuestos. Cualquier corrección va por el lado del gasto público, no por la suba de impuestos", sostuvo el hasta hoy secretario de la Presidencia en una entrevista con 12 PM de Azul FM.

Antes, sin embargo, quien había sido consultado sobre los impuestos en un próximo período había sido Orsi, quien en entrevista con Telemundo sostuvo que no podía descartar ni afirmar que no habría suba de impuestos en una futura administración.

"El candidato oficialista está diciendo que el gobierno ordenó la casa y es público que estamos prácticamente igual que en 2019 en déficit fiscal, un dato que no se cansaron de cuestionar y aseguraron que lo iban a bajar sustancialmente. O sea, lo del déficit no es así. así que es claro que dos veces sopa los uruguayos no vamos a tomar, lo prometieron en el 2019 y todos sabemos lo que pasó. Tenemos que ser responsables, yo lo voy a ser", aseguró Orsi.