Orsi defendió a Fernando Pereira: "Hacer del enchastre y la provocación un método no suma"

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, defendió al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, tras sus diversos cruces con integrantes del oficialismo que se dieron a raíz del cierre de comedores escolares el día 17 de junio cuando se desarrolló el paro general.

Orsi, en su cuenta de Twitter, señaló que valoraba a Pereira "por su presencia permanente lúcida, generadora de acuerdos y desacuerdos en clave democrática" y que "hacer del enchastre y la provocación un método, no suma, resta". Pereira había sido acusado por el senador nacionalista Sebastián Da Silva de no trabajar hace 25 años y de cobrar por ser dirigente sindical.

Se valora a veces a alguien por su ausencia.Prefiero hacerlo por su presencia permanente lúcida, generadora de acuerdos y desacuerdos en clave democrática. Hacer del enchastre y la provocación un método,no suma, resta.Vaya mi reconocimiento a Fernando Pereira. Que nunca falte — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) June 23, 2021

Ese cruce entre Pereira y Da Silva se dio en el programa Todas Las Voces, de Canal 4. Mientras discutían de la alimentación escolar el día del paro general, Da Silva leyó un discurso del sindicalista Richard Read: "No podemos estar de acuerdo con la gente que no vaya a laburar o vaya y haga que labura", leyó el senador. Pereira contestó que podía "permitir de todo al senador", menos decir que no trabajaba porque, según Pereira, él trabaja de los 14 años. Además, agregó que el legislador "podrá decir que le gustaría que hiciera otra cosa", pero, según dijo, eso es como que él dijera que Da Silva "en el Senado no trabaja".

Ahí Da Silva citó a Roxana García, otra dirigente sindical que señaló en 2011: "Fernando Pereira hace 15 años que dirige a los maestros, hace 15 años que no va a trabajar, hace 15 años que cobra un sueldo del Estado'. Estamos hablando del año 2011, año 2021. Estás por cumplir las bodas de plata de no marcar tarjeta en la oficina, Fernando", disparó Da Silva. Ahí Pereira le contestó; "¿Vos dónde marcás la tarjeta? Contame, vos dónde la marcás. Estás en un nivel de mediocridad que es increíble".

Da Silva volvió a responder que "la mediocridad es aquella que justifica vivir de ser dirigente". "Nada es más digno que el esfuerzo, la rutina, el presentismo, apoyar a la gente que va puntualmente a sus trabajos", sostuvo mientras que Pereira le respondió: ¿Pero vos te pensás que yo algún día no me levanto y voy a trabajar?".

En su cuenta de Facebook y tras el cruce, Pereira posteó lo siguiente: "Ayer, un senador de la República, que parece empecinado en atacar los pilares de convivencia que han hecho de Uruguay un ejemplo en el mundo, nuevamente pretendió hundir el debate sobre temas relevantes de la vida del país en el barro más repugnante. Me refiero por última vez a este tema para decirle que no cuente conmigo para socavar las formas ejemplares de convivencia política que tiene nuestro hermoso país", escribió.

Pereira y Da Silva ya se habían cruzado en las redes sociales durante el fin de semana por la polémica de la alimentación escolar el día del paro general. "18 mil gurises se quedaron sin comer por el paro. Bastaba con una disculpa del Pin Cnt (sic). Pero fiel a sus costumbres, se sacan el lazo con la pezuña", había señalado Da Silva en su cuenta de Twitter a lo que Pereira respondió a través de Facebook que Da Silva no daba "la talla" para discutir de políticas de alimentación escolar. "Utilizar la falta de previsión de las autoridades sobre un paro anunciado más de un mes antes no hace otra cosa que evidenciar el enorme desconocimiento del senador Da Silva. El legislador parece empecinado en deslegitimar a las organizaciones sociales, dedicando a las ofensas y ataques infundados el tiempo que debería dedicar a los problemas que atraviesa el país", escribió.