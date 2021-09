Orsi dijo que la Celac no es el ámbito para dichos de Lacalle y le recordó le recordó lo que dijo sobre opinar de otro país

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que comparte el discurso que hizo el presidente Luis Lacalle Pou en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) este sábado, pero consideró que el ámbito no fue el adecuado porque a un presidente “no le corresponde” tomar esa postura. A su vez, le recordó una frase que usó el mandatario el 7 de setiembre de 2021.

“No me corresponde opinar sobre la política interna de otro país”, respondió Lacalle Pou ante la pregunta de un periodista de El Observador acerca de la interna de Brasil. Fue a instancias de la conferencia de prensa en que el mandatario anunció el avance de las negociaciones con China, hacia un Tratado de Libre Comercio (TLC).

A consideración de Orsi, poner en práctica lo que dijo el mandatario “es la máxima que rige en relacionamiento de política exterior desde hace años”. “Y yo lo celebro. No nos corresponde, no le corresponde a un jefe de Estado intervenir como tampoco me gusta a mí que intervengan en la política interna de Uruguay (...) Cuando mi presidente que me representa en el mundo opina sobre la calidad de cada proceso democrático de otros países, creo –puedo equivocarme– que estamos rompiendo una línea que tiene la diplomacia uruguaya y que ha sido partidaria siempre de no intervenir en problemas de otros”, señaló el frenteamplista en una declaración este miércoles.

Orsi enfatizó en que si bien comparte el contenido, “hay ámbitos y ámbitos para plantear las cosas”. En ese sentido, agregó: “A pesar de que muchas veces tenemos ganas de decir cosas, cuando uno ocupa la primera magistratura lo mejor es tomar las mismas palabras que dijo mi presidente y que le reconozco y que acepto porque incluso creo que pesca lo mejor del herrerismo, y lo más puro del herrerismo como decían que no hay que meterse en los asuntos de otros. No me corresponde opinar en los aspectos políticos internos de otros países. Yo me quedo con esa frase y quiero pensar que va a tener que ser la guía de la diplomacia”.

“Creo que le puso la cuota de picante a la reunión”, opinó Orsi sobre el discurso del sábado. En su intervención inicial en México, Lacalle Pou dijo que le genera “preocupación lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”. Y agregó: “Con el respeto debido, cuando uno ve que en países no hay una democracia plena, no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las propuestas, cuando se encarcela a opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

La LUC en la cumbre de la Celac

Por su parte y en esa misma instancia, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, criticó al presidente uruguayo y apuntó sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC). Le recordó la recolección de firmas para derogar 135 de sus artículos. “Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700 mil firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, disminuir el rol de las empresas públicas y modificar el proceso penal; en realidad un paquetazo neoliberal”, señaló Diaz-Canel.

Este miércoles Orsi reconoció que le hizo “mucho ruido también” que el presidente cubano opinara sobre la LUC. “Porque se está metiendo en un tema interno de los uruguayos”, señaló.

El jefe comunal acotó: “Yo soy solo un intendente, yo también tengo que tener cuidado, en cómo me preocupan, qué pienso sobre lo que ocurre en tal departamento con decisiones o con la línea que lleva tal intendente. No, jamás me voy a meter en esos temas, aunque tenga opinión, pero me las guardo. Porque es parte de lo que he aprendido en esto de ser ejecutivo y tener responsabilidades. Yo estoy en un departamento de casi 600 mil habitantes donde hay frenteamplistas, colorados, blancos, cabildantes, del Partido Independiente”.