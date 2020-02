Orsi fue proclamado candidato único del FA por Canelones

La Convención Departamental de Canelones del Frente Amplio proclamó oficialmente a Yamandú Orsi como candidato único para las elecciones municipales de mayo. El actual intendente llegó logró ser la única opción, luego de que Yamandú Costa bajara su candidatura y apoyara la de Orsi.

Al hacer uso de la palabra en la convención, Orsi dijo que si bien el departamento con el FA "está en buenas manos" no se deben "bajar los brazos jamás". "Por más que alguna encuesta diga que Canelones está bastante resuelto, no hay nada resuelto", aseguró.

"No perdamos de vista que nuestra tarea es convencer al que todavía no esta convencido, tenemos que pelear voto a voto", insistió el intendente y agregó con cierto tono de autocrítica: "Implicaría no darnos cuenta de las cosas que nos han pasado" aunque "no son el acabose".

Orsi agradeció a las bases frenteamplistas del departamento y a los históricos dirigentes entre los que mencionó al exintendente Marcos Carámbula y a Spinoglio. "Muchas gracias Frente Amplio de Canelones por seguir confiando en este equipo, en esta línea que viene desde hace mucho tiempo y no desde que estamos en el gobierno. Han construido una memoria bien frenteamplista pero bien canaria".

"El FA goza de muy buena salud en Canelones, el milagro, eso que parecería ser algo mágico es constancia de cada uno, de estar en su comité, de aparecerse a la mesa política todos los lunes. No bajen los brazos en ese aspecto", les pidió.

ARMANDO SARTOROTTI

Por último, el candidato que va por su reelección en el sillón municipal se comprometió a generar puestos de trabajo en el departamento, a seguir profundizando en el acceso a trámites, en el fortalecimiento de la identidad local, y en "fortalecer la unidad básica de toma de decisiones que son municipios y las alcaldías".

En ese sentido, dijo que asume "el compromiso de hacer las cosas de manera diferente". "Si nos comprometemos a estar cinco años más, no puede ser para hacer las cosas exactamente igual, por supuesto sabemos como se tienen que hacer, hay equipo, pero tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta de que forma tenemos que ser mejores".