El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, calificó el rechazo al fideicomiso planteado por su administración para la creación de obras en Canelones como un intento del herrerismo de querer romper un "clima de institucionalidad" y una arremetida contra la "convivencia política ejemplar" que observa en su departamento.

"Con los canarios no van a poder, somos distintos nosotros. El que queda en offside es el canario que de repente se desmarca. Es excepcional la ruptura del diálogo, acá nunca pasó", dijo este martes a Informativo Sarandí en referencia a la postura opositora que, tras la intervención del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dejó trunco su apoyo para que el proyecto obtuviera el visto bueno.

"No es un problema de falta de diálogo, el tema es que se quiere romper un clima de institucionalidad que existe en Canelones", sostuvo.

Como el rechazo al fideicomiso no le impide captar inversiones para desarrollar las obras, Orsi dijo que insistirá en conseguir financiamiento externo para seguir lograr una inversión de US$ 200 millones en tres períodos de gobierno para estar en un "nivel más que aceptable desde el punto de vista de la infraestructura porque, considera, "la obra es necesaria; la gente precisa resolver y vivir mejor". Pero también aprovechó para señalar al herrerismo como una corriente que practica "una forma de entender la política" con votos negativos que dijo no compartir.

"Sé lo que están haciendo y qué es lo que quieren: romper el clima. Porque creo que hay una concepción errada y muy coherente con lo que históricamente ha hecho el herrerismo en el departamento de Canelones; nunca obtuvimos un voto herrerista absolutamente para nada. El herrerismo en Canelones se plantó, bajo el mando del actual presidente (Luis Lacalle Pou) cuando era diputado, a votar negativo, todo en contra. Siempre fue así. Hay que revisar las actas de la Junta a ver si hay algo importante en lo que alguna vez hayan acompañado. Es una filosofía, una forma de conducirse y de conducir al país las veces que han estado", manifestó.

El intendente, que aseguró mantener un diálogo "muy fluido" con los nueve alcaldes del Partido Nacional y un edil del Partido Colorado, expresó que le "cuesta creer" que un grupo se vuelque contra un fideicomiso solo por el mero hecho de restarle rédito a una posible candidatura presidencial suya. "Me cuesta creer que algún colectivo político que se diga nacional ponga la suerte de 600 mil habitantes de Canelones de rehén por una posible proyección. Soy de los convencidos de que la obra no gana elecciones, es la política", afirmó.

Y agregó: "Un alcalde del Partido Nacional dijo que no pasa nada porque desde la OPP le habían asegurado que las obras se hacían igual. No estaría bueno que se saltearan los gobiernos departamentales en aras del interés político partidario".