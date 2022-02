Orsi sobre allanamiento a Azul FM: "Desde las tripas es una señal que no me gusta"; para Cosse "es tema de la Justicia"

Los intendentes frenteamplistas Yamandú Orsi y Carolina Cosse fueron consultados este sábado –entre otros temas– por el allanamiento de la Interpol a la radio Azul FM y al hogar del periodista Ignacio Álvarez en busca de su celular. En rueda de prensa, la intendenta montevideana evitó dar un pronunciamiento, al tiempo su par de Canelones hizo saber su malestar en torno a la decisión de la fiscal Mariana Alfaro, avalada por la jueza Patricia Rodríguez.

Consultada sobre los hechos, Cosse afirmó: "Es un tema de la Justicia. No me posiciono". Ante la repregunta de si consideraba que estaban dadas las garantías de que no se violaría la libertad de expresión, la jefa comunal contestó: "No me voy a poner a analizar cuándo la Justicia decide intervenir en un tema, porque creo en la separación de poderes, que es la base de una República".

El intendente Orsi, por su parte, señaló: “No me gusta el precedente que se sienta. Soy muy respetuoso y el tema de los medios hay que cuidarlo mucho. Me hace ruido". El jerarca canario agregó: "Es una señal que, desde las tripas, te digo que no me gusta. Capaz que cuando esté el resultado te digo: 'Me equivoqué'. Pero la señal me hace ruido”. Consultado sobre la divulgación de los audios de parte del programa La Pecera, respondió que tampoco le había gustado, y sentenció: “Es un tema bastante delicado”.

Una solicitud pedida por la fiscal Mariana Alfaro y firmada por la jueza Patricia Rodríguez ordenó el allanamiento con el fin de “obtener evidencias útiles para la investigación y verificar el origen y contenido cabal de las grabaciones reproducidas” en La Pecera, que se emite por Azul y conduce Álvarez, según establece la orden judicial a la que accedió El Observador.

El allanamiento tuvo lugar sobre el mediodía de este viernes. Cuando Interpol llegó al domicilio de Álvarez que tenían declarado, se encontraron con que el periodista ya no reside en ese lugar. Luego de una comunicación telefónica con Álvarez, este se negó a presentarse en la sede de Interpol y presentar los dispositivos utilizados para producir el programa.

Varios dirigentes del Frente Amplio habían denunciado ante la Fiscalía la difusión de esos contenidos, amparándose en el artículo 92 de la ley 19.580: "El que difunda, revele, exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría".

Entre varias reacciones públicas al allanamiento, se incluyó la del exrelator para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y actual jerarca de la Intendencia de Canelones, Edison Lanza: "Los periodistas no están por fuera de la ley, pero la libertad de prensa es un derecho constitucional. Contiene protecciones específicas como la reserva de fuentes. Allanar un medio e incautar dispositivos del periodista vulnera el derecho", afirmó.